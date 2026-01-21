川普達格陵蘭協議框架！美股全收紅 道瓊飆漲588點、那指漲270點

財經中心／施郁韻報導

美股四大指數全收紅，道瓊大漲588點。（圖／翻攝自pixabay）

美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）中表示，不會尋求動武取得格陵蘭主權，也帶動了美股的走勢。川普也在社群平台「真實社群」（Truth Social）表示，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭及整體北極地區的未來達成協議框架。美股四大指數全收紅，道瓊大漲588點。

道瓊工業指數終場上漲588.64點，或1.21%，收在49,077.23點。

標準普爾500指數上漲78.76點，或1.16%，收在6,875.62點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲270.50點，或1.18%，收在23,224.82點。

費城半導體指數上漲247.88點，或3.18%，收在8,042.07點。

