川普達沃斯大放厥詞衝擊歐洲！CNN：烏克蘭和平前景幾近破滅

烏軍突襲部隊最近使用黑鷹直升機進入紅軍城，殲滅滲透俄軍。 圖 : 翻攝自烏克蘭國防部

美國《有線電視網》（CNN）當地時間 21 日報導，美國總統川普近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間的一系列發言與行動，進一步削弱外界對烏克蘭和平進程的期待。《CNN》分析指出，在川普發表充滿攻擊性與混亂訊號的演說後，原本就極為有限的和平可能性，如今看來幾乎不復存在。

報導指出，川普在達沃斯發表超過一小時的即席演說，內容多次偏離主題，不僅公開貶抑歐洲盟友，還錯誤宣稱烏克蘭總統澤連斯基與法國總統馬克宏在場聆聽，實際上 2 人皆選擇缺席。外界原本期待達沃斯能促成美歐領袖與澤連斯基的關鍵會談，討論金額高達 8,000 億美元的「戰後烏克蘭繁榮方案」，以及美國對烏克蘭的長期安全保證，但期待最終落空。

法國總統馬克宏選擇在美國總統川普抵達之前，就離開達沃斯論壇。 圖：翻攝自 X

據《CNN》報導，川普雖否認將以武力奪取格陵蘭，並拋出所謂「框架協議」以淡化外界疑慮，但其一週來對歐洲主權的挑釁性言論，以及展現出的殖民式思維，已對跨大西洋關係造成實質且長遠的傷害。

分析指出，澤連斯基若要趕上預計舉行的會談，必須從戰時狀態下的基輔長途奔波至達沃斯，這本身即凸顯烏克蘭所承受的現實壓力。更令人憂心的是，澤連斯基所面對的，是一名立場反覆、態度難以預測的美國總統。川普再度聲稱俄羅斯總統普丁有意就烏克蘭問題達成協議，卻未提出具體證據，同時其特使威特科夫也預計與普丁再度會面，使局勢更加撲朔迷離。

烏克蘭總統澤連斯基 圖：翻攝自澤連斯基的Ｘ

報導提到，烏克蘭近期持續推動和平草案，希望展現談判誠意。最新版本的協議仍留下多項關鍵爭議，包括是否凍結現有前線、有限領土讓步是否交由公投決定，以及部分頓巴斯地區可能被設為「特殊經濟區」。此外，札波羅熱核電廠由美國、俄羅斯與烏克蘭三方分管的構想，亦被基輔視為重大障礙之一。

《CNN》分析指出，任何和平進展都發生在川普持續動搖歐洲信任的背景之下。與商業談判不同，地緣政治無法承受漫天喊價的策略，尤其當言論背後依託的是全球最強大的軍事力量。歐洲國家需要確信，美國仍是可靠的安全夥伴；烏克蘭則必須相信讓步不會使自身在未來陷入更危險的處境。

進攻庫皮揚斯克的俄軍摩托車隊遭烏軍無人機集體殲滅。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀

報導指出，儘管歐洲對美國的依賴仍深，但多國領袖選擇不在達沃斯與川普會面，顯示耐心正在消耗。同時，《CNN》分析認為，川普的政治影響力並非無限，其任期與即將到來的期中選舉，都可能限制白宮當前展現的強勢作風。

《CNN》最後指出，從克里姆林宮的角度來看，川普對盟友的嘲諷、政策的不一致與道德立場的混亂，可能被視為機會而非威脅。即便烏克蘭協議仍存在理論上的可能性，但支持烏克蘭的國際聯盟，正經歷自俄羅斯入侵以來最為動盪、也最危險的一週。

