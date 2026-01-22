川普達沃斯宣布「和平委員會」成立 西方盟友都沒加入

美國總統川普1月22日在瑞士達沃斯宣布，他倡議的「和平委員會」正式成立，並公布委員會綱領。美聯社



美國總統川普22日在瑞士達沃斯宣布，他倡議的「和平委員會」（Board of Peace）正式成立，初始重點在於鞏固加薩停火協議，但他表示委員會未能可能扮演更廣泛的角色。儘管川普表示將與聯合國合作，仍引發其他世界大國的擔憂。

路透社報導，川普表示：「一旦這個委員會完全成形，我們幾乎可以做任何我們想做的事。我們將與聯合國合作。」

他補充說：「聯合國有巨大的潛力，我認為和平委員會與我們這裡這些人的結合……對世界來說可能是非常、非常獨特的存在。」

和平委員會的成立是川普加薩和平計畫的一部分，獲得聯合國安理會決議的認可，聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）22日則表示，聯合國與委員會的接觸僅限於此。

和平委員會成立儀式於瑞士達沃斯舉行，川普21日甫在當地年度的世界經濟論壇（WEF）發表演說。

當川普發言時，被介紹為創始成員國的代表都在場。但路透社報導，現場並未發現其他全球大國政府、以色列或巴勒斯坦自治政府的代表。以色列先前曾宣布加入。

和平委員會將由川普擔任主席，他廣邀世界各國領導人加入，並宣稱「每個人都想成為一分子」，但目前為止，全球主要大國和傳統的美國西方盟友對加入委員會猶豫不決。川普先前表示，永久成員必須出資10億美元（約316億元台幣），這些國家要不是謹慎回應，要不就是拒絕邀請。

美國總統川普（中）1月22日在瑞士達沃斯宣布「和平委員會」正式成立，多位加入的國家領導人應邀出席，包括阿根廷總統米雷伊（左）等。美聯社

聯合國安理會的五個常任理事國中，除了美國，中英法俄等四國均尚未回覆是否加入。法國、挪威、丹麥等國先前已表態拒絕，俄羅斯21日晚間表示正在研究提議，英國22日表示目前暫不加入。

目前已有約35個國家承諾加入和平委員會，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、土耳其和白俄羅斯等，民主國家寥寥無幾。領導人被視為川普親密盟友的以色列和匈牙利已表示將加入，並支持其政治和外交手段。

