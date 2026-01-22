川普達沃斯會晤澤倫斯基 喊話普丁接受停火

美國總統川普(Donald Trump)今天(22日)在瑞士達沃斯(Davos)世界經濟論壇(WEF)場邊，與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)舉行會談。他表示，兩人進行了良好的討論，他也透過記者向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)喊話「戰爭必須結束」，示意俄方同意停火。

路透社報導，在川普的施壓之下，美國與烏克蘭官員過去幾週來針對俄烏停火協議進行了頻繁的外交接觸。川普本人今天則是和澤倫斯基舉行了約一小時的會談，會後他表示，雙方進行了「良好」的討論，相關協商將會持續，但並未透露兩人談話的內容。

川普昨天曾表示，俄烏之間「已相當接近」達成協議。

而當記者詢問川普有什麼話想對普丁說時，他回答：「戰爭必須結束。」

自川普去年重返白宮以來，與澤倫斯基已舉行大約6次面對面會談。澤倫斯基本週稍早表示，他此行必須與川普就烏克蘭戰後安全保障與重建事宜簽署協議，但目前還沒有任何跡象顯示雙方在此事上取得突破。

與此同時，川普的特使魏科夫(Steve Witkoff)和女婿庫許納(Steve Witkoff)將在今天稍晚前往莫斯科，就俄烏終戰、重建俄羅斯佔領區與加薩和平理事會等事項與普丁進行會商。