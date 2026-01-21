川普達沃斯演說談格陵蘭 「我不會動用武力」但尋求立即談判

美國總統川普1月21日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演說。（美聯社）



美國總統川普於21日抵達瑞士達沃斯並發表演說，當中提及歐洲已「面目全非」，稱其朝著錯誤的方向發展；接著，他談及格陵蘭議題時，說只有美國才能保護這座島，並加以開發、改善，這正是他尋求立即談判以取得格陵蘭的原因；同時，他也發表迄今為止最明確的一次表態，排除動用武力併吞格陵蘭的可能性。

路透社報導，美國總統川普已於21日抵達瑞士達沃斯並發表演說，一開場便說，很高興能對「這麼多朋友，還有幾個敵人」發表談話，引來現場一陣笑聲。接著，他開始稱讚美國的經濟表現。

廣告 廣告

川普宣稱，「通膨已經被擊敗」，而美國過去那個「開放且危險的邊境」也已經被關閉。他自誇，自己正在推動美國史上最驚人的轉型，並承諾實現前所未見、任何國家都未曾經歷過的經濟成長。他還補充說，核心通膨只有1.6%，而2025年第四季的經濟成長率預測高達5.4%，個數字遠高於除他本人之外的任何人先前的預測。

川普說，「美國是這個地球上的經濟引擎。當美國繁榮時，整個世界也會跟著繁榮。……你們會跟著我們下滑，也會跟著我們上升。」

川普稱歐洲「面目全非」

英國衛報報導，沒等多久，便迎來川普在世界經濟論壇上，對歐洲的第一波攻擊。

他先下個但書，「我不想侮辱（insult）任何人。」但又表示，「坦白說，歐洲某些地方已經面目全非（not recognizable）。他們已經不再是原來的樣子。」並補充，「我希望看到歐洲變好，但它現在正朝著錯誤的方向發展。」他提到「失控的大規模移民」，以及創紀錄的預算赤字與貿易赤字。

川普：委內瑞拉將表現得非常好

談及委內瑞拉時，川普輕描淡寫地提到，美國剛剛拿到了5000萬桶委內瑞拉原油。但衛報指出，這是一項具爭議性的議題，因為這批原油是賣給一家公司的，而該公司的資深石油交易員曾捐款支持川普的連任競選活動。

川普承諾說，「委內瑞拉將會表現得非常好」，並表示該國很快就能賺到比過去20年還要多的錢。

川普譴責風力發電機是綠色騙局

川普說「他希望英國發展得很好」，隨後就開始批評英國的綠能策略。他開玩笑地說，「能源應該是要用來賺錢的，而不是賠錢的」，並接著不斷抨擊綠能，稱綠色能源是一場騙局。

先前英國為了應對氣候緊急狀況而決定減少北海鑽探，川普批評此決策，稱暴利稅嚇跑了那些原本要鑽探的公司。

川普接著隨口談起中國在綠能科技產業中的角色，他說你「在中國從沒看過風力發電場」，並稱他們建造這些只是為了示範，好說服「愚蠢的人」去購買。

川普正尋求立即談判取得格陵蘭

接著，川普把注意力轉向格陵蘭。他說，「我本來打算在演說中把這一段拿掉，但我覺得如果不提，外界對我的評價可能會非常負面。」

他強調，自己對格陵蘭和丹麥的人民「抱持極大的尊重」。

川普稱格陵蘭是一個「幅員遼闊、幾乎無人居住、也尚未開發，而且處於無防衛狀態的國家。」他表示，「格陵蘭並不沒有什麼稀土材料。真正重要的是它的國家戰略安全，以及國際安全。」

他說，「我正在尋求立即展開談判，以取得格陵蘭。」

川普表示，歷任美國總統近200年來一直試圖購買格陵蘭，還說這座島上看不到丹麥的存在，而且丹麥在格陵蘭的支出也低於原本承諾的金額。他說，「只有美國，才能保護這塊巨大的土地、這片巨大的冰原，並加以開發、改善。」他表示，這正是他尋求「立即談判」以取得這個國家的原因。

他說，「每一個北約盟友都有義務能夠保衛自己的領土。」並補充，「我們是一個強權，而且比人們所理解的還要強大得多。」

川普罵丹麥「忘恩負義」

川普接著抨擊丹麥，稱丹麥拒絕放棄對格陵蘭的控制是「忘恩負義」（ungrateful），並主張丹麥應該感謝美國在第二次世界大戰期間對其提供的防衛。

他說，「丹麥在僅僅6個小時的戰鬥後就向德國投降，完全沒有能力保衛自己，或是保衛格陵蘭。所以，美國當時被迫介入，而我們也確實這麼做了，」

他也感嘆，美國當時允許丹麥保留格陵蘭作為領土的決定。「我們那樣做有多蠢？」他說，「但我們做了，我們把它還回去了。但現在他們有多忘恩負義？」

川普：我不會動用武力

談到北約時，川普表示，「我們付出這麼多，卻幾乎得不到任何回報。」

川普說，美國得到的只有「死亡、混亂，以及大量現金（給了）那些根本不感激我們所做一切的人。」他指的，既包括北約，也包括整個歐洲。

隨後，川普似乎表明，他不會為了取得格陵蘭而動用武力。「除非我決定動用過度的力量與武力，否則我們大概什麼也得不到；一旦那樣做，坦白說，我們將勢不可擋。」接著他說，「但我不會那麼做。好吧。現在大家就會說，喔，太好了。」

川普反覆強調，「這大概是我今天做出的最重要表態，因為很多人以為我會動用武力。我不必（don't have）動用武力，我不想（don't want）動用武力，我也不會（won't）動用武力。」他表示，「美國所要求的，不過是一個叫做格陵蘭的地方。」

川普接著宣稱，美國「從北約什麼都沒得到」，除了替歐洲抵擋來自俄羅斯的威脅。川普再次重申，「我們所要求的，就是取得格陵蘭，包括完整的權利與所有權，因為你需要擁有它，才能防衛它，」他說，「用租賃的方式是沒辦法防衛的。」

這是他至今最明確的一次表態，排除了以軍事力量併吞這座北極島嶼的可能性。

更多上報報導

川普已抵達沃斯正發表演說 英首相稱不會在格陵蘭議題上讓步

川普加薩「和平理事會」擴大規模 納坦雅胡改變態度同意加入

達沃斯晚宴火藥味濃！美商務部長開嗆歐洲引爆噓聲 歐洲央行提前走人