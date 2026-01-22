川普達沃斯演說轟丹麥忘恩負義 稱二戰時「美國交還格陵蘭」

美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表了演講，包含各界矚目的格陵蘭問題。川普稱二戰時美國協助丹麥保衛格陵蘭，並在這之後將格陵蘭歸還給丹麥。然而根據BBC一篇報導指出川普的說法顯然錯誤，格陵蘭島從未成為美國領土。

川普出席 達沃斯世界經濟論壇發表演說。（圖／路透）

川普在達沃斯世界經濟論壇的演說中提到格陵蘭問題。他毫不客氣地抨擊丹麥「忘恩負義」，並聲稱丹麥欠美國在二戰期間保衛格陵蘭的恩情。「丹麥在短短6個小時的戰鬥後就被德國攻陷，完全無力保衛自身或格陵蘭島。因此，美國被迫介入，我們也確實這麼做了，我們當時真是蠢透了，但我們做了，我們歸還了。可他們現在是多麼忘恩負義啊！」

廣告 廣告

然而BBC隨後發表一則針對川普達沃斯演說的查證報導，報導稱1933 年時國際法院（國際法院的前身）裁定格陵蘭島屬於丹麥。在丹麥向德國投降之後，於1941年和美國簽署了一項協議，允許美國保衛格陵蘭島，以防止納粹佔領該島。這導致美軍在島上建立軍事基地並部署軍隊。「然而該協議並未涉及主權轉移，這意味著格陵蘭島從未成為美國領土。」

而除了丹麥，川普在演說中還批評了加拿大和東道國瑞士。他先是稱瑞士「只是因為我們才變得好」；再轟加拿大「他們從我們這裡得到了很多好處。他們應該心存感激，但他們並沒有」。

川普的演說長達一個多小時，據CNN報導稱，當他開始離題談及向華盛頓特區和其他美國城市部署國民警衛隊時，一些聽眾顯然失去了興趣，甚至有些人起身提前離場。

延伸閱讀

華郵投書：台矽盾恐瓦解？ 美若晶片獨立、安全承諾遭質疑

國科會投入低碳能源研究拚淨零 台積電表態可協助

有大罷免和青鳥台積電才能投資全世界？粉專酸爆沈伯洋