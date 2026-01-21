川普達沃斯演說 喊話「立即談判」收購格陵蘭

川普在達沃斯演說。（路透社）

美國總統川普出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」發表演說，他呼籲立即展開談判，以達成收購格陵蘭的協議，並補充說他在爭取這座北方島嶼的過程中不會動用武力。

川普向聚集在瑞士達沃斯的世界領導人演說稱：「我正在尋求立即展開談判，再次討論由美國收購格陵蘭的事宜。」川普表示，只有美國有能力保衛格陵蘭，且談判的迫切性與稀土無關。

川普表示，他不會動用武力控制華盛頓盟友丹麥的自治領地格陵蘭，但他堅持美國仍必須擁有該地的「所有權」。川普強調：「我不必動用武力。我不想動用武力。我不會動用武力。」

廣告 廣告





更多《鏡新聞》報導

3子女成孤兒！泰飯店櫃檯遭劫366元殺害 新男友視訊全目睹

公司一度瀕破產！越南董座豪撒10億、送每人一間公寓 感謝員工不離棄