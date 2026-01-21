川普達沃斯演說！重申只有美國能保護格陵蘭

▲美國總統川普（Donald Trump）21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說，除了大力吹噓自己在美國的政績之外，川普重申尋求立即啟動收購格陵蘭的談判。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表特別演說，除了大力吹噓自己在美國的政績之外，川普也談到了眾所矚目的格陵蘭問題，川普說需要掌控格陵蘭不是因為當地蘊藏豐富的稀土，而是出於國家安全的全球戰略考量，「只有美國才能保障格陵蘭島的安全」，川普說這就是他尋求立即啟動收購談判的原因，還說這與美國幾十年來對北約的貢獻相比，格陵蘭「只是一個很小的要求」。

綜合外媒報導，由於川普在前往瑞士途中，搭乘的空軍一號出現輕微電氣故障，被迫返航換機，因此川普比原定時程晚了幾個小時才抵達現場，不得不取消原定與德國總理的一對一會談，以趕上他的特別演講時間。

川普在演講開始時稱美國經濟在他過去一年的施政下，獲得前所未有的成功。川普隨後將矛頭對向歐洲，抨擊「不受控制的大規模移民」以及對於「綠色能源的痴迷」讓歐洲的某些地方「面目全非」。川普說他愛歐洲，希望看到歐洲過得好，但是「歐洲目前的發展方向並不正確」，川普批評綠色能源戰略只是一場騙局，「能源應該用來賺錢，而不是賠錢」。

重申美國必須取得格陵蘭

之後，川普把話題轉向格陵蘭，川普說自己「非常尊敬格陵蘭人民和丹麥人民」，但是除了美國之外，「沒有人能夠確保格陵蘭島的安全」。川普說美國在打贏二次世界大戰後，「擁有了格陵蘭的主權和控制權」，但之後美國把格陵蘭島還給了丹麥，「我們當時真是愚蠢至極，而他們（丹麥）現在又是多麼忘恩負義」。

川普強調美國之所以必須掌控格陵蘭並非出於稀土，而是因為格陵蘭島對國家戰略安全至關重要，川普說格陵蘭冰層之下的稀土想要開採並不具有經濟利益，但是格陵蘭對美國打造的金色穹頂（Golden Dome）國防計畫非常關鍵，所以他希望立即啟動收購格陵蘭的談判。

川普說，與美國幾十年來對北約的貢獻相比，收購格陵蘭「只是一個很小的要求」，但「我不太確定北約是否會支持我們」。川普還建議大家都應該掌握「交易的藝術」，「如果你答應，我會非常感激；或者你拒絕，我們會記住的」。

不過，川普提到自己不打算使用武力，雖然美國的「力量勢不可擋」，但川普說自己不會使用它，這是川普迄今為止首度鬆口說不會在格陵蘭問題上動用武力。

