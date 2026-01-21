川普達沃斯演講再提購買格陵蘭島：美國不會動用武力

美國總統川普今（21）日，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上發表演講，重申美國對格陵蘭島的關注。他強調，美國不會動用武力獲得格陵蘭島，但將立即與丹麥展開談判，目標是合法收購這片戰略要地。

川普曾在社群平台發布「登島圖」旗插格陵蘭。（圖／翻攝Truth Social「realDonaldTrump」）

川普在演講中批評丹麥對格陵蘭的投入不足，未能履行承諾，導致該地幾乎無法防禦。他認為，格陵蘭島對美國的國家安全及國際安全至關重要，並指出這片「巨大冰原」的戰略位置，因為格陵蘭島位於美國、俄羅斯和中國大陸之間。川普表示：「只有美國能保護、開發並改善這片土地。」他還補充說，格陵蘭島的潛在資源，特別是稀土金屬的重要性，讓這片領土更顯得不可或缺。

針對丹麥的態度，川普批評其「忘恩負義」，回顧二戰期間美軍曾保衛格陵蘭，卻在戰後將其歸還丹麥。他認為這是美國的重大錯誤，並強調美國需要擁有格陵蘭的合法所有權，才能有效保衛該地。他進一步說明：「誰會想保衛一份租約？如果爆發戰爭，格陵蘭將成為導彈飛越的中心。」

川普在演講中多次表達對格陵蘭及丹麥人民的尊重，並強調美國的行動將基於合法談判。他還提到，原本計劃略過格陵蘭議題，但認為這樣可能會引發負面評價，因此決定在演講中公開表態。

