川普達沃斯論壇演說 稱美國不會為取得格陵蘭動武

（中央社達沃斯21日綜合外電報導）美國總統川普今天在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說時強調，在他爭取掌控格陵蘭的過程中，將排除動武選項，但沒有其他國家能確保格陵蘭的安全。

路透社報導，川普（Donald Trump）表示：「人們以為我會動用武力，但我不需要使用武力，我不想用武力，我不會動武。」

他將此議題淡化為對「一塊冰」的「小小要求」，並強調取得丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）的行動對北大西洋公約組織（NATO）不會構成威脅。

川普表示：「除了美國，沒有任何國家或國家集團有能力確保格陵蘭的安全。」他並補充道：「我尋求立刻談判，再次討論美國收購格陵蘭一事。」

川普向滿座政商領袖說：「我們想要一塊冰來保護世界，而他們不給。」

法新社報導，川普做上述發言後，道瓊工業指數上漲0.4%，來到48697.73點；標準普爾500指數上揚0.3%，來到6819.92點；科技股為主的那斯達克指數揚升0.2%，來到22988.96點。（編譯：楊昭彥）1150121