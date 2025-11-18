川普遭問艾普斯坦案嗆記者「閉嘴！小豬！」 否認涉桃色電郵

記者高珞曦／綜合報導

惱羞成怒？美國總統川普屢次硬槓媒體引發爭議，最近他搭乘空軍1號飛往佛州海湖莊園時，1名女記者提及他與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵紀錄，川普竟當場叱罵「閉嘴！你個小豬」！

美總統川普涉及淫魔富豪艾普斯坦性犯罪案，最近受訪時竟暴走開罵女記者是豬。（圖／美聯社）

據《People》報導，已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉及重大性犯罪案件，雖然這位惡名昭彰的淫魔已在2019年死於牢房，但因該案傳與現任美國總統川普有關，目前有關單位仍在調查詳細內情。

2025年11月12日，民主黨籍眾議院監督委員會公開3份電子郵件通信紀錄，艾普斯坦在郵件中，曾和他女友兼共謀者吉絲蓮（Ghislaine Maxwell）稱川普是「那條從不會叫的狗」，還提到有位受害者曾在艾普斯坦家與川普待了數小時，但相關案件似乎未牽涉到川普本人。

另1封郵件則顯示，艾普斯坦向川普傳記作者沃夫（Michael Wolff）表示，川普知道「那些女孩的事」，但又想撇清關係，暗指川普要求吉絲蓮不要在海湖莊園物色女子。

郵件揭露後不久的11月14日，川普搭乘空軍1號從華府飛往佛州的海湖莊園，途中他接受1名《彭博社》（Bloomberg）女記者採訪，他依然宣稱自己和艾普斯坦關係很差，而且他不知道相關內容。當該記者詢問艾普斯坦這些電子郵件是否有對川普不利的罪證，川普當場發飆，指著該記者大罵「閉嘴！閉嘴！你個小豬」！

然而川普的雷霆之怒似未熄滅，另1名記者在「空軍1號事件」2天後採訪川普，期間提到《福斯新聞》前主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問極右派主持人富恩特斯（Nick Fuentes）1事，川普先是稱讚卡爾森是個好主持人，多年來為川普自己說了不少好話，有次卡爾森對川普的採訪的觀看量還達到3億之多。

當時川普還沒說完，該名記者直接發言追問，讓川普大為光火，罵道「你能不能讓我先講完？你真的很糟糕」！川普甚至出言諷刺該記者，稱「你是《彭博社》的吧？你太糟糕了。我都不知道為什麼他們還要僱用你」。

前環球小姐艾莉西亞·馬查多2016年也曾被川普嘲笑是小豬。（圖／資料照／翻攝自Instagram@machadooficial）

此外，川普罵人是豬已非首例，2016年競選總統時，川普以「小豬小姐」（Miss Piggy）、「女傭小姐」（Miss Housekeeping）等詞語，嘲笑前環球小姐馬查多（Alicia Machado）的體重與外型，並威脅要剝奪馬查多在19歲拿下的環球小姐桂冠紀錄，讓馬查多至今都非常反感。

