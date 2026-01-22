川普遭指混淆格陵蘭與冰島 白宮稱係形容一塊冰

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇時，演說中似乎多次混淆格陵蘭與冰島。白宮稍後在社群平台X加以反駁，並強調川普是將格陵蘭形容為「一塊冰」。

今日美國報指出，相關演說片段出現在川普重申美國應取得格陵蘭之際。格陵蘭是丹麥轄下的半自治領土，他卻誤稱為面積明顯小很多的冰島。冰島距格陵蘭約320公里，是一個位於北大西洋的獨立島國。

川普在演說中談及北大西洋公約組織（NATO）時說：「他們在冰島問題上並未與我們站在一起，這點我可以告訴你。我是說，我們的股市昨天第一次下跌，就是因為冰島。所以冰島已讓我們損失不少錢。不過那次下跌，和後來的上漲相比，根本不算什麼。」

演說的另一段，川普在暗示歐洲領袖目前對他並不太友善時，再度把格陵蘭誤稱為冰島。其實，北約盟國真正不安的是川普想要吞併格陵蘭的意圖，而不是冰島。

川普說：「我是在幫助歐洲，我是在幫助北約。而就在前幾天之前，當我告訴他們冰島的事情時，他們還很喜歡我。他們叫我『爸爸』，對吧？有個非常聰明的人說，『他是我們的爸爸，他在掌控一切。』」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）隨後在社群平台X反駁記者指出川普多次提到冰島的說法，並強調川普在演說中反覆將格陵蘭形容為「一塊冰」。

李威特表示：「他（川普）事先準備的講稿中，將格陵蘭稱為『一塊冰』，因為它本來就是。真正混淆的人只有你。」

川普確實在演說中多次提到「一塊冰」，其中一段他說：「我所要求的，只是一塊冰，一塊寒冷、位置不佳、但能在世界和平與全球防衛發揮關鍵作用的地方。考量我們數十年來的付出，這真是非常小的要求。」

然而，在演說其他段落，川普明確說的是「冰島」，而非「一塊冰」。

這並非川普首次混淆格陵蘭與冰島。就在世界經濟論壇（World Econmic Forum）演說前一天，川普在白宮與記者簡報時，談到若歐洲8國不支持美國取得格陵蘭，將對其進口商品加徵關稅，也曾誤稱格陵蘭為冰島。

川普當時說：「舉例來說，如果沒有關稅，冰島甚至不會就此事與我們商談。」

不過在達沃斯發表的演說中，川普也曾正確提及格陵蘭，並傳達歐洲領袖或許最樂於聽到的訊息：他無意以軍事手段取得格陵蘭。

川普說：「我不必動用武力。我不想使用武力，也不會使用武力。美國所要求的，只是一個叫做格陵蘭的地方。」他並呼籲就取得格陵蘭展開「立即談判」。（編譯：屈享平）1150122