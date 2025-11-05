即時中心／林耿郁報導

美國總統川普的執政小考、3場地方選舉結果出爐，由民主黨「連下三城」全面勝利：紐約市長由年僅34歲的左派新星、穆斯林曼達尼高票當選；紐澤西州長由眾議員謝里爾勝出，成為該州首位女州長；維吉尼亞州更由紅轉藍，由史班伯格奪下州長寶座，同樣成為維州史上第一位女州長。

敗象已露？川普自今（2025）年一月重返白宮以來，一系列內政、外交與關稅政策，掀起國內外巨大狂潮，如今終於面臨民意的真實檢驗：包括紐約市、紐澤西州與維吉尼亞州的州長選戰，均由民主黨人士奪得勝利。

廣告 廣告

首先是紐約市長，34歲的印度裔穆斯林曼達尼（Zohran Mamdani），擊敗了共和黨的候選人斯里瓦，以及獨立參選的前紐約州長古莫。

曼達尼承諾，自己上任後將管制紐約的公寓租金、提供免費公車服務，以及最重要的，對富人加重課稅，加強公立托育服務品質。

其次是紐澤西州長謝里爾（Mikie Sherrill），她在競選時主打「反川」牌，積極將她的共和黨對手傑克·恰塔雷利與川普掛勾，並主攻平抑物價的民生政策。

如今這套組合拳奏效，讓她擊敗對手，成為紐澤西有史以來首位女性州長。

但最值得矚目的，是被視為「搖擺州」之一的維吉尼亞；前民主黨國會議員、CIA中情局官員史班伯格（Abigail Spanberger），擊敗了共和黨對手希爾斯。

她採取的策略與謝里爾相似，也是把希爾斯與川普掛勾、並主張降低住房負擔等：勝選後也與謝里爾一樣，成為維州有史以來首名女性州長。

除此之外，包括匹茲堡、底特律等大城市市長，以及維吉尼亞檢察總長、賓夕法尼亞最高法院等選舉，幾乎全由民主黨人士一面倒拿下。

這場選舉被視為對川普施政的「信任投票」；如今他的全面挫敗，代表共和黨的2026期中選舉，以及更關鍵的2028大選，恐面臨更加嚴苛的挑戰。

原文出處：快新聞／川普遭死當？紐約等3地方首長選戰 民主黨大獲全勝

更多民視新聞報導

停戰契機？ 芬蘭總統爆料：美俄烏領袖有望在G20峰會見面

川習會達成協議 川普簽令下調中國芬太尼相關關稅

中資退散！佛州新法「禁中國人買房地產」 法院裁定合理

