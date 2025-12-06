川普遭爆嚴厲告知高市早苗：不要插手台灣問題！

川普與日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）於11月25日的通話內容持續引發外界關注。美國《華爾街日報》日前報導稱，川普在通話中要高市不要在台灣問題上挑釁北京，但日方隨後嚴正否認。

不過日本《週刊文春》5日又在社群平台X上爆料，指稱川普當時的語氣「相當尖銳」，甚至疑似說出「不要插手台灣問題」的相關字眼，使事件再度升溫。

《華爾街日報》最初披露，高市與川普通話時，川普對日中關係緊張表達關切，並希望日本不要在台灣議題上刺激中國政府。對此，日本官房長官木原稔在記者會上明確否認，強調「報導所稱川普建議日本不要挑釁中國，並非事實」。

據了解，這通引發爭議的電話是在「川習通話」後不到12小時內，由川普主動致電高市。

通話結束後，高市僅對外說明雙方就日美同盟、印太局勢等議題交換意見，並轉述川普稱兩人是「非常親密的朋友」。但對於是否談及台灣，高市始終不願正面回應，只表示屬外交往來不便透露細節。

媒體進一步詢問日本外相茂木敏充，川普或美國國務卿盧比歐是否表態支持日本；茂木則多次以「未聽清楚問題」為由，未給予正面答案。

然而《週刊文春》5日突然在X上發布貼文，稱收到消息人士透露的說法，內容指「川普在該次通話中的措辭比外界所知更為強烈，甚至似乎有說出『不要插手台灣問題』之類的話」。相關爆料尚未獲美日官方證實，但使這通通話的真實內容再添疑點。

