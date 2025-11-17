川普遭爆替前總統性服務 艾普斯坦電子郵件曝照片

川普遭爆料替前總統柯林頓性服務。（圖／美聯社）





已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的新一批電郵曝光，再度讓美國總統川普深陷性醜聞之中，其中一則更點名川普曾替「布巴」（Bubba）提供性服務，而布巴正是曾深陷性醜聞的前總統柯林頓的綽號。消息曝光不只引發外界遐想，知名節目《週六夜現場》（Saturday Night Live, SNL）自然也沒放過調侃這個驚天醜聞的機會。

美國國會議員日前公布超過2萬頁與艾普斯坦相關的文件，其中一封由艾普斯坦的哥哥馬克（Mark Epstein）發出的郵件，內容竟提及有「川普替布巴演奏」的照片。馬克在另封2018 年 3 月發出的電郵中，請弟弟詢問川普的時任首席顧問班農（Steve Bannon）俄羅斯總統普丁是否握有「川普演奏的照片」。

對此，川普已下令司法部、FBI對與艾普斯坦有關的民主黨人士啟動調查，包括柯林頓、前財政部長兼經濟學者桑默斯(Larry Summers)，以及民主黨重要金主領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)。川普強調，這是民主黨為了轉移「他們虛弱處境」焦點的策略，並表示應該調查摩根大通。

另外，最新一集《週六夜現場》也不放過開川普玩笑的機會，喜劇演員強森（James Austin Johnson）在劇中飾演川普，喜劇女演員艾希莉·帕迪拉（Ashley Padilla）則飾演白宮新聞秘書卡羅琳·利維特（Karoline Leavitt），短劇背景設定在白宮簡報會上。

劇中，由帕迪拉飾演的利維特堅稱：「這週沒有新聞，總統也沒有任何事發生，沒有任何奇怪資訊曝光！」當記者追問川普名字為何出現在艾普斯坦的電子郵件中時，利維特仍表示總統無過錯，甚至直言：「如果要說的話，他唯一的罪就是愛得太深，可能對象還太年輕。」

隨後，強森飾演的川普接管簡報，聲稱自己對艾普斯坦幾乎「沒有隱瞞」，「只是留了剛好足夠讓人覺得極度可疑的部分。」劇中更調侃一封令人咋舌的電子郵件，艾普斯坦的兄弟詢問俄羅斯總統普丁是否擁有川普「對布巴（Bubba）提供性服務」的照片。

此外，強森飾演的川普還在短劇中宣傳自己出售「獨一無二」的艾普斯坦電子郵件金框印刷品，售價800美元，並稱「這是絕佳的聖誕禮物。」他說：「我剛訂了那張寫著『普丁是否擁有川普對布巴的照片？』的，我們超愛那張。」

