川普遭爆知情富豪性犯罪行為！共和黨議員挺公開文件疑遭施壓

美國聯邦眾議院監督委員會的民主黨議員12日公布，已故性犯罪富豪艾普斯坦在生前發給友人的幾封電子郵件，當中暗示美國總統川普知道他的性犯罪行為，而且絕對知道有哪些女孩被迫參與，川普第一時間發文抨擊民主黨人試圖轉移焦點，此外川普政府多位高層官員週三在白宮戰情室開會，外界懷疑當局似乎是要阻止國會公布艾普斯坦的相關檔案。

艾普斯坦電郵曝知道哪些女孩受害 川普駁斥

美國聯邦眾議院監督委員會的民主黨議員公布，艾普斯坦在生前發給友人的幾封電子郵件，其中一封來自已被定罪的性犯罪者的電郵，是發給他的長期同夥麥克斯威爾，她目前因性販運罪入獄，另外兩封發給作家沃爾夫，2011年艾普斯坦在給麥克斯威爾的電郵中寫道，「還沒吠過的那隻狗是川普」。

廣告 廣告

民主黨議員表示，艾普斯坦在電郵中暗示，川普知道他的性犯罪行為，而且絕對知道當中有哪些女孩，電郵公布後川普隨即發文駁斥，「民主黨人試圖再度炒作艾普斯坦騙局，因為他們會不擇手段地轉移大眾對他們在政府關門，和其他諸多問題上的糟糕表現的注意力」。

「川普遭抹黑」 白宮批民主黨議員轉移焦點

川普呼籲共和黨人不要被轉移焦點，應該專心於儘快讓政府開門，白宮發言人李威特強調，這些電郵完全沒有證明任何事情，川普沒有犯下任何錯誤。

在此同時，川普政府多位高層官員在白宮戰情室開會，與會的還有支持要當局公開艾普斯坦相關文件和檔案的共和黨眾議員波柏特，外界懷疑當局運作波柏特等同黨議員打消支持的立場，讓相關議案無法在國會順利通過。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

控BBC惡意剪輯 川普威脅提告求償10億美元

美政府史上最長關門見轉機！參院兩黨達共識 川普：已接近尾聲

核武威脅再度升溫 美宣布恢復核試