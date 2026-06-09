川普遭起底37次稱將達成協議！阿帕契才墜機

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美伊戰爭已經持續超過100天，雙方談判陷入僵局，美國總統川普８日表示，將在2至3天內與伊朗達成協議。不過，美媒CNN指出，川普至少說過或暗示協議即將達成，高達37次。

CNN報導，4月7日美伊達成停火協議，川普聲稱談判非常順利，只需要再兩週時間，就能敲定、完成協議。但至今已經兩個月過去，最終協議並未出現，但這也沒有阻止川普持續向外界聲稱「馬上就會達成協議」的樂觀預期。

據統計，包含停火前的交戰期在內，川普已在公開場合、社群貼文或媒體專訪中，至少37次誇下海口，聲稱美伊協議近在咫尺，或篤定宣稱伊朗已經「走投無路、迫切渴望達成協議」。

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CNN指出，目前並沒有任何跡象顯示，現在比4月7日更接近終戰。輿論分析，這若非出自川普個人的政治幻想，就是他試圖藉此安撫動盪的全球金融市場，亦或是他天真地以為能靠「不斷重複口號」來將協議憑空化為現實。無論動機為何，外界顯然已無法再認真看待這些政治宣示。

另據美聯社報導，在川普聲稱即將達成的協議的同一天，美軍一架AH-64阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽附近墜毀，尚不清楚是遭伊朗攻擊、機械故障或其他原因所致，調查正在進行中。川普也證實確有此事，機上兩名飛行員安全獲救。

若最終被確認為戰損，這將是2月28日美伊戰爭爆發以來，美軍首架損失的阿帕契攻擊直升機。戰爭爆發百日以來，伊朗已擊落約30架MQ-9無人機，美軍也有數架戰機因敵軍或友軍誤擊而損失。

CNN整理了川普頻繁預告美伊和平協議即將達成的「空頭支票」時間線

3月：宣稱談判順利

川普透露美伊正秘密談判且已有共識，稱伊朗「乞求達成協議」，並於4月7日宣布暫時停火兩周。

4月：停火期滿持續放話

停火到期後協議毫無著落，但川普仍多次強調「戰爭接近尾聲」、「伊朗已同意一切」，幾天內就能拿到協議。

5月：延後打擊稱已談妥

川普先以「雙方接近達成協議」為由宣布延後軍事打擊，隨後又密集放話協議「已大致談妥，正等待最後敲定」。

6月：無視衝突預言勝利

儘管爆發伊以衝突，川普仍向媒體表示協議非常接近。6月8日更在造勢時公開預言「未來兩週內將取得全面勝利」。

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