川普避談是否與臨時領袖通話 堅稱「掌控」委內瑞拉

法新社報導，在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕後，美國總統川普(Donald Trump)4日堅稱，美國「掌控」了委內瑞拉，但也正在和卡拉卡斯(Caracas)的新領導階層打交道。

委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯(Delcy Rodriguez)則在同時表示，她已準備好與川普政府共同合作，要求這位美國領袖建立一個平衡、相互尊重的兩國關係。

川普在美國3日凌晨的軍事行動祕密逮捕馬杜洛夫婦後，一再聲稱華盛頓現正「治理」委內瑞拉，引發各方的探究追問。

倒台的馬杜洛5日將在紐約的一處法院出庭，面臨美國聯邦的毒品走私罪名指控。

川普在空軍一號被記者問到是否已和羅德里格斯通話時說，「我們正在和才剛宣誓的人打交道。別問我是誰在掌控，因為我會給你一個非常具爭議性的答案」。

當被追問他所言何意時，川普說，「這意味著是我們在當家」。

川普政府已表示，只要華盛頓的目標實現、特別是開放美國對委內瑞拉巨大原油儲量的投資管道，美國願意與馬杜洛政府的剩餘人士合作。

當被問到對委內瑞拉的行動是攸關石油或政權更迭時，川普回答說，「是關於世界和平」。

這位美國總統並表示，委內瑞拉的選舉將必須再等待。「我們將會去治理、去整頓，我們將在適合的時間舉行選舉，但主要的是你必須去整頓這個破敗的國家」。(編輯：陳士廉)