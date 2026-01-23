川普邀入和平理事會 泰總理阿努廷：下屆政府決定

（中央社記者李宗憲曼谷23日專電）泰國總理阿努廷今天表示，下屆政府將決定泰國是否加入美國總統川普提出的「和平理事會」。他解釋，泰國議會解散後，政府一直處於看守狀態，因此現在無法決定。泰國預計2月8日舉行國會大選。

民族報（The Nation）和泰國公共電視台（Thai PBS）報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天向媒體表示，泰國已收到川普有關加入「和平理事會」（Board of Peace）的邀請函，並稱其「可愛」，因為川普在信中僅署名「唐納」（Donald），而非正式簽名。

報導指出，阿努廷表示，由於泰國目前是看守政府執政，因此無法就此類事宜做出承諾，但會提交給下屆政府審議。

阿努廷指出，「和平理事會」可以帶來許多好處，例如促進和平、加強國際關係及建立全球網絡，並可能因此使泰國受益。不過，他也坦承，其中涉及財政成本，最終決定權將留給新政府。

他說，新政府將在大選後考慮川普的邀請，並做出最符合國家利益的決定。

民族報報導，阿努廷呼籲民眾，別過度解讀邀請加入「和平理事會」的時間點，並澄清說邀請並非專門針對泰柬邊境爭議，而是涉及多個國家，是更廣泛外交努力的一部分，其中有些國家已積極回應，也有部分國家婉拒。

除西方傳統盟友外，俄羅斯、白俄羅斯、中國等傳統上不是西方盟邦的國家也都收到邀請。東南亞國家中，新加坡、泰國、印尼和越南等已獲邀請。

越南共產黨總書記蘇林（Tô Lâm）在收到邀請2天後旋即宣布，將加入理事會成為創始成員國，成為東協（ASEAN）中首個表態加入的國家。

此前，泰國外交部19日曾表示，已收到川普有關「結束加薩衝突計畫」和加入「和平理事會」的邀請，但正在審查相關細節。（編輯：唐聲揚）1150123