川普邀加入討論「無核化」被拒! 北京 : 和美、俄不同量級 加入談判不公平

核爆實驗。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 中國外交部發言人毛寧今 ( 7 ) 日主持例行記者會。有俄羅斯記者提問，美國總統川普日前表示，他已與中俄兩國領導人討論了「無核化」一事。中方能否證實，中方對此立場是否有所改變？

「這個問題中方此前已經多次闡明了立場。」毛寧表示，中國的核力量同美國和俄羅斯完全不在一個量級，現階段要求中國加入核軍控談判不公平、不合理、不可行。

中方稱，美國作為擁有最大核武庫的國家，應當切實履行核裁軍的特殊和優先責任，進一步大幅實質性地削減核武庫，為實現全面徹底核裁軍創造條件。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）美2架B-52轟炸機逼近海岸! 大量「山毛櫸」冒出頭 馬杜洛命全境防空

（影）150哈瑪斯被「封死」了? 以軍灌水泥封地道 歐洲同步升級反恐

中國93閱兵首次公開東風-61（DF-61）洲際彈道導彈。 圖：翻攝自新華社