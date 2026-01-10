川普邀北歐人移民 挪威男：美國福利待遇糟透了…才不要

圖為挪威首都奧斯陸一處商圈的聖誕燈飾。 (路透)

川普總統去年12月9日在賓州波科諾山(Mount Pocono)造勢活動上說「為何我們只接收來自垃圾國家的人」、「為什麼我們不能有挪威、瑞典來的人，即使人數不多也好？丹麥也來一些人吧。」新聞周刊4日報導，對於川普希望爭取斯堪的納維北歐移民的呼籲，43歲挪威聲樂家朗德(Chris Lund)在Threads的發文回應「我必須拒絕」，引起網路熱烈迴響。

朗德12月12日在@chrislundartist發文寫道：「川普說希望有更多來自挪威的移民，審視提議之後，我必須拒絕。」

他寫道：「美國福利待遇糟透了，你們幸運的話有兩周休假，我們有五周，你們若有產假算幸運，我們有一年，你們的健保計畫只能靠GoFundMe募款，我們是免費的，還有你們的治安方案只有慰問與祈禱(thoughts and prayers)。」

朗德寫道，如果現在要搬去美國，就好像離開SPA中心，跑去正在失火的熱狗攤工作，「謝謝了，但我們還是留在雪地比較好」。朗德發文迄今有8萬3800多網友按讚，1600多則留言回應。

朗德接受新聞周刊訪問時說，發文用意在於點出一個反覆出現的諷刺，那就是美國號稱是「機會之地」(land of opportunity)，「但叫我們搬去的人卻沒認清楚，對挪威人來說，搬去美國根本是大幅降級(massive downgrade)」。

他說，看到川普希望更多挪威人移民美國，所以稍微計算一下，挪威有一年五周休假與一年產假，對照之下美國制度「簡直笑話」。他表示：「我不想那麼刻薄，純粹只是比較福利待遇而已。」

朗德表示，以前曾經到過美國，遇到某些真正了不起、熱情待客的人，以往曾經考慮過要不要搬到美國，但現在從個人立場來看，「美國看起來不像夢寐以求的目的地，反倒像是一個有警世意味的故事」。他說，比較喜歡擁有免費健保，以及不必全面籠罩於一波波政治危機之下的生活。對於網友踴躍留言，朗德表示，半數網友表示贊同，另外一半則罵「白癡」、「別管美國的事」。

