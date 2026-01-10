川普邀千億投資委國 美石油業卻步

委內瑞拉蘊藏豐富石油，美國總統川普9日在白宮會見多位石油產業龍頭代表，呼籲對委國石油進行高達1000億美元的鉅額投資，並表示前往委國投資的公司會絕對的安全保障。然而，未有石油公司當場承諾投資委內瑞拉，埃克森美孚執行長伍茲更直言，當地目前是無法投資的。

在委國前總統馬杜洛政權垮台後，美國放眼該國豐富的石油含量。川普9日在白宮會見埃克森美孚、雪佛龍、康菲石油、哈里伯頓、瓦勒羅能源、馬拉松石油、殼牌、托克、維多集團和力豹仕集團等公司的高層。

川普主張，美國開採出的石油量將是前所未見，委國會因此迎來成功，美國人民也會從中得到很大利益，其中一項就是能源價格將會變得更低。他也確保，前往委國投資的公司會得到絕對的安全保障。他說，有些石油公司根本不需要美國政府的幫忙，他們在非常嚴峻的環境鑽油，相較之下，去委內瑞拉像是去野餐。

不過川普也說，美國政府會決定哪些公司，可以前往委內瑞拉開採石油，各個公司會直接和美國政府溝通，完全不會和委內瑞拉政府接觸。眼見在場公司高層遲遲未作出投資承諾，川普也警告，若對重建委國開採石油產業沒有興趣，「我還有其他25個今天不在場，但願意取代在座各位的名單。」

然而，埃克森美孚執行長伍茲直言，該公司在委國的資產已2度被沒收，要3度重回委內瑞拉，需要很大的改變，當地還有很多法律和商務框架需要建立，但目前當地是無法投資的，該公司也需要知道這筆投資可以得到什麼回報。不過，他也說，相信川普政府可以和委國政府攜手做出改變。

雪佛龍副董事長尼爾森指出，該公司仍致力在委國投資，並展現樂觀態度表示，該公司在委國的4個合資企業共有3000名員工，並有能力立即翻倍提升開採量，不過他也未在會中直接做出投資承諾。