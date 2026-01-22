川普邀教宗加入「和平委員會」！ 梵蒂岡高層證實：正在評估中

川普（左圖）籌組「和平委員會」，傳邀請教宗良十四世（右圖）加入。（翻攝The White House Flickr、pontifex IG）

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布籌組「和平委員會」（Board of Peace），試圖以新機制介入全球衝突。梵蒂岡高層證實，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已受邀加入，但是否點頭，仍在審慎評估中。

美國出身的教宗會點頭嗎？ 受邀加入川普組織引關注？

根據《路透社》報導，梵蒂岡最高外交官、國務卿帕羅林樞機（Cardinal Pietro Parolin）21日表示，教宗已受邀加入川普提出的和平委員會，目前梵蒂岡仍在評估是否接受邀請。他表示：「教宗已收到邀請，我們正在思考該如何回應。我相信這不是一個可以立刻給答案的問題，需要進一步評估。」

對於帕羅林的說法，梵蒂岡新聞室暫未對外回應進一步評論。

牽動中立原則？ 梵蒂岡為何對「和平委員會」審慎以對？

報導指出，川普最初構想設立和平委員會，是為了促成以哈衝突降溫，特別是加薩地區的戰事。不過，川普隨後表示，和平委員會的職權不限於中東，而是希望能擴及全球，成為處理國際衝突的新平台。

目前已有部分國家對此表態支持，包括以色列與埃及已接受邀請；但也有多國持保留態度。一些外交人士私下警告，和平委員會若缺乏國際共識，恐怕會削弱聯合國長期建立的多邊協調機制，甚至影響現有的外交努力。

良十四世於去年5月當選，是史上首位來自美國的教宗。外界普遍認為，他的外交風格低調卻堅定。過去一段時間，他多次公開關切加薩巴勒斯坦平民的處境，並在去年平安夜的講道中，強烈呼籲重視人道危機。

身為全球約14億天主教徒的精神領袖，教宗鮮少加入由單一國家主導的國際組織。梵蒂岡本身擁有完整的外交體系，並以「永久觀察員」身分參與聯合國事務，長期透過既有管道介入國際對話。是否加入川普主導的和平委員會？勢必牽動梵蒂岡一貫的外交立場，備受國際社會關注。

