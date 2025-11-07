川普邀沙拉進白宮 ! 美軍重返敘利亞 哈薩克突加入《亞伯拉罕協議》震撼中東

六名知情人士透露，美國正籌劃在大馬士革一處具有戰略價值的空軍基地部署部隊，以協助執行敘以安全協議。 圖:翻攝自X帳號@RapidReport2025

[Newtalk新聞] 美國總統川普正籌劃一場震撼的外交行動。根據《路透社》與多家媒體報導，川普下週將在白宮會晤敘利亞新政權領導人艾哈邁德·沙拉，這將是夏拉首次正式訪美。而美國政府同時準備在敘利亞首都大馬士革附近的一處空軍基地部署軍隊，顯示華盛頓正積極推動一項涉及以色列與敘利亞的新安全協議。

6 名知情人士透露，美國正籌劃在大馬士革一處具有戰略價值的空軍基地部署部隊，以協助執行敘以安全協議。這座基地的位置未被公開，但被形容為通往敘利亞南部的「門戶」，該地區預計將按照美方斡旋協議被劃為非軍事區。

據報導，美國中央司令部司令布拉德·庫柏早在 9 月已秘密訪問大馬士革，與敘方高層討論部署細節。一名美國官員強調：「我們持續評估在敘利亞的軍力配置，以有效打擊『伊斯蘭國』，但不會評論具體部署地點。」

敘利亞與美方近期多次舉行技術性會談，雙方同意該基地主要用於後勤、監視、加油及人道援助，敘利亞政府將保留設施的主權。據悉，美軍 C-130 運輸機已飛抵該基地測試跑道狀況。

阿薩德政權垮台後，敘利亞新政府面臨以色列持續空襲與南部動盪。美國近月來在兩國間斡旋，希望促成安全協議以穩定局勢。知情人士稱，華盛頓正施壓大馬士革，要求於年底前與以色列達成協議，甚至可能在沙拉下週訪美前完成框架。

川普下週將在白宮會晤敘利亞新政權領導人艾哈邁德·沙拉。 圖:翻攝自X帳號@leventkemaI

以色列則要求開設通往敘南蘇韋達省的「人道走廊」，但遭敘方拒絕，導致談判一度卡關。分析人士指出，美國此舉除為確保敘以邊境穩定外，也可能意在監控以色列與黎巴嫩真主黨、哈瑪斯的停火執行情況。

目前，美軍已在敘東北部署約千名士兵支援庫德族武裝對抗「伊斯蘭國」。若美軍進駐大馬士革，將象徵美敘關係自多年敵對後出現重大轉折。

與此同時，川普政府在中東外交上再創突破。川普 6 日宣布，中亞穆斯林大國哈薩克正式加入《亞伯拉罕協議》，成為其第二任期首個簽署該協議的國家。

川普在社交媒體上表示，他與以色列總理納坦雅胡及哈薩克總統託卡耶夫進行「重要通話」，強調這是「在世界範圍內搭建橋樑的重要一步」，並預告將舉行簽署儀式。他稱：「越來越多的國家正排隊透過《亞伯拉罕協議》擁抱和平與繁榮。我們將團結各國，實現真正的進步與成果。」

川普 6 日宣布，中亞穆斯林大國哈薩克正式加入《亞伯拉罕協議》，成為其第二任期首個簽署該協議的國家。 圖:翻攝自X帳號@HenMazzig

中亞五國外長昨日齊聚華盛頓，分析人士認為，除哈薩克外，其餘四國可能也將陸續宣布加入協議。這將進一步鞏固美國在中亞與中東的外交網絡，並擴大以色列與穆斯林世界的正常化關係。

外界認為，川普同時推進敘以和平與《亞伯拉罕協議》，顯示其第二任期外交戰略聚焦「以安全換穩定」：在動盪的中東與中亞地區，以美軍部署和和平框架為槓桿，打造以美國為核心的新地緣秩序。

不過，批評者警告，美軍重返敘利亞恐再度捲入地區衝突，並可能引發伊朗與俄羅斯的反彈。

