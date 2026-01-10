川普邀油企投資委國碰釘子 埃克森美孚 CEO 直言須先徹底改革

美國總統川普9日與美國的石油巨擘高層會面，討論接下來委國的石油產業計畫，並敦促各公司合計投入1,000億美元，恢復委內瑞拉的原油生產，但多數業者仍未公開表態是否會迅速投資，其中埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲直言，若無徹底改革就「無法投資」。

白宮表示，共邀17家油企高階主管與會，包括持續在委國營運的雪佛龍，和曾在委國擁有石油計畫的埃克森美孚及康菲石油（ConocoPhillips）。埃、康這兩家油企皆在2007年時任委國總統查維斯推行民營企業國有化時，喪失石油計畫。其他出席的油企還有殼牌、哈里伯頓、瓦勒羅能源、馬拉松石油、托克、維多集團等。

廣告 廣告

多數公司雖然有意評估當地新投資前景，但前提是必須先確保安全無虞，並對委內瑞拉的法律與商業框架進行徹底改革，才會考慮進一步投入。

川普表示，美國政府將為企業提供安全保障，他對與會高層直言：「如果你們不想進去，直接跟我說就好，因為我這裡還有25個今天沒來的人隨時願意頂上。」

川普並且指出，美國與委內瑞拉正進行「良好合作」，以重建該國油氣基礎設施。

分析師認為，委內瑞拉若要恢復過去石油產量榮景，恐需投入數百億美元。多年來的疏於維護、投資不足、管理失序與貪腐問題，使油氣田老化嚴重，勢必得對整體基礎設施全面整頓。

對於委內瑞拉蘊藏大量高價值原油的說法，多位執行長公開表示認同，但也指出存在重大障礙，無法立即做出投資承諾。

例如，埃克森美孚執行長伍茲表示，若商業框架、法律體系及油氣相關法規未出現重大改變，目前的委內瑞拉仍屬「不可投資」，但他也認為，在川普政府與委內瑞拉政府合作，這些改革並非不可達成。

伍茲說：「我們的資產在那裡曾兩度被沒收，可想而知，若要第三次重新進入，勢必得相較於我們過去所見及目前情況，出現非常重大改變。」

即使是長期支持川普的Continental Resources創辦人漢姆（Harold Hamm），也迴避有關他個人是否計畫投資委內瑞拉的提問。他說，可在委內瑞拉開採的前景令他「感到興奮」，但「這需要巨額投資…而且確實需要時間來完成」。

延伸閱讀

美想獨吞油權…先過中國這關

【看原文連結】

更多udn報導

藝人、親友都沒來 曹西平靈堂開放首日現場冷清

比爾蓋茲79億捐前妻 「最貴離婚案」再爆內幕

「開房後發瘋！」 老翁買春突遭櫻花妹砸頭

婦結紮30年竟「多出13歲孩子」？她一查真相崩潰