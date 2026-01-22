川普邀波蘭總統加入和平委員會 參與俄烏調停

（中央社記者彭維楀華沙21日專電）波蘭總統府近日證實，美國總統川普已正式邀請波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）加入川普推動的「和平委員會」（Board of Peace），雙方將跳脫傳統外交框架，尋求俄烏戰爭等重大衝突的解決方案。

根據波蘭新聞社（PAP）報導，這項邀請象徵華沙與川普新政府關係迅速升溫，波蘭不僅被視為美國在北約東翼的關鍵盟友，未來更將在俄烏和平協議中扮演核心調停者角色，確保中東歐國家的邊境安全利益不被忽視。

這個「和平委員會」是由川普倡議成立的國際機構，預計由多名與其政見契合的全球現、卸任領導人組成，旨在繞過既有的多邊官僚體系，與衝突各方展開直接對話。

納夫羅茨基對此邀請表示榮幸，並強調波蘭作為烏克蘭鄰國及軍事後勤樞紐，具備推動持久且公正和平的獨特戰略優勢。

然而，此舉在歐洲政壇引發兩極反應。波蘭執政陣營看好此舉能提升波蘭在未來歐洲秩序重組中的發言權；但部分歐盟盟友及波蘭國內反對派則表達憂慮，擔心該委員會若在未充分諮詢烏克蘭或歐盟的情況下運作，可能推動損及烏國主權的強迫性方案。對此，波蘭總統府強調，波蘭的參與正是為了守護國際法準則。

納夫羅茨基預計下個月前往華盛頓與川普面會，屆時將具體討論「和平委員會」的運作機制與具體職責。（編輯：周永捷）1150122