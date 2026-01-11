川普邀美油企投資委內瑞拉千億美元 企業冷淡稱「目前無法投資」

美國總統川普日前在白宮召集多家石油巨頭高層，要求業界向委內瑞拉能源產業投入至少1,000 億美元（約新台幣 3.18 兆元），試圖在馬杜洛政權垮台後重振該國經濟並降低全球能源價格。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 據英國廣播電視公司《BBC》報導，美國總統川普日前在白宮召集多家石油巨頭高層，要求業界向委內瑞拉能源產業投入至少1,000 億美元（約新台幣 3.18 兆元），試圖在馬杜洛政權垮台後重振該國經濟並降低全球能源價格。然而，面對這項宏大的投資計畫，與會的能源大亨反應相當冷淡，埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍德斯（Darren Woods）更當面直言，由於委國政局長期動盪且曾多次沒收外資資產，該國目前處於「無法投資」的狀態。

自美國特種部隊於 1 月 3 日發動空襲並俘虜委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普在週五的白宮會議上強調：「美國從中獲得的好處之一是能源價格將進一步降低。」他表示，美國政府將決定哪些企業獲得經營權，並要求業者直接與華府對接，藉此徹底排除委內瑞拉地方政府的干預。

但與會的石油公司高層對此表示謹慎。埃克森美孚執行長達倫伍茲表示：「我們在委內瑞拉的資產已被查封兩次，所以你可以想像，第三次進入委內瑞拉市場需要做出一些與我們以往經驗和現狀截然不同的重大改變。」 「如今，在委內瑞拉投資根本不可能。」出席會議的美國大型石油公司高層則承認，委內瑞拉擁有豐富的能源儲備，蘊藏著巨大的投資機會。但他們表示，該地區需要進行重大改革才能成為有吸引力的投資目的地。目前尚未有任何重大的財政承諾。

據《Business Standard》報導，目前，雪佛龍（Chevron）是唯一仍留在委國運作的美國大型油企，雪佛龍副總裁 Mark Nelson表示，該公司準備大幅提高該國的產量，目前每天約 24 萬桶，並可能在未來 18 至 24 個月內將產量增加約 50%。而西班牙的萊普索爾（Repsol）與義大利的埃尼（Eni）雖也派員出席白宮會議，但同樣未在會中給出具體的投資承諾。

《BBC》報導指出，為了全面掌控局面，白宮正採取「選擇性」放寬制裁的策略，一方面與馬杜洛的前副手、現任臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodríguez）協調，另一方面則強化對石油銷售渠道的控制。美國本週已攔截數艘載有受制裁原油的油輪，並計畫建立一套由美國主導的銷售流程，將所有收益存入受美國監管的帳戶，以此作為牽制臨時政府的籌碼。

川普於週五進一步簽署行政命令，禁止美國法院扣押這筆由財政部代管的委內瑞拉石油收入。白宮在說明文件中強調，此舉是為了防止法律訴訟干擾美國的外交努力，確保這筆資金能專用於維護委內瑞拉的政經穩定。

