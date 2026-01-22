川普邀請加入和平理事會 沙烏地與卡達等8國同意

（中央社利雅德21日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯外交部長今天表示，沙烏地與8個以穆斯林為主的國家，包括加薩調解方卡達與土耳其在內，已同意加入美國總統川普成立的「和平理事會」（Board of Peace）。

法新社報導，利雅德在聯合聲明中宣布，沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其、埃及、約旦、印尼、巴基斯坦與阿拉伯聯合大公國的外交部長已「共同決定」，將加入這個由川普擔任主席的機構，並表示他們支持川普為解決加薩衝突所做的「和平努力」。

科威特外交部隨後在社群平台X上發文指出，科威特也已接受邀請。

美方向數十位全球領袖發出邀請，並要求出資10億美元（約新台幣319億元）取得和平理事會的永久席位。沙烏地的聲明並未提及任何款項。

和平理事會最初是為了監督加薩重建而設立，但章程似未將職權侷限在加薩走廊，而且看來是想要與聯合國抗衡，引發了包括法國在內的一些美國盟友不滿。

和平理事會也是在阿聯與沙烏地關係緊張之際成立。這兩個國家皆試圖透過承諾投資與商業協議，來博取川普政府的好感。

法國已表明不會加入和平理事會，但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室今天表示，尼坦雅胡已接受邀請。

不過，他反對讓土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）和卡達外交官阿爾．塔瓦迪（Ali Al-Thawadi）加入在和平理事會下運作的「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）。

路透社報導，川普今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已接受他的邀請，將加入他為解決全球衝突而提出的和平理事會倡議。不過，普丁隨即反駁這種說法，表示僅在考慮這項邀請。

川普在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）期間與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後向媒體表示：「他收到邀請，也已經接受。」

在川普發表這段言論後不久，普丁在俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）上表示，外交部仍在研究這項提議，將在適當時機做出回應。（編譯：張曉雯）1150122