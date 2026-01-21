川普邀請加入「和平理事會」 亞洲國家陷高風險抉擇

日經亞洲今天(21日)報導，美國總統川普(Donald Trump)推動可能挑戰聯合國角色的「和平理事會」(Board of Peace)，在川普重塑世界秩序之際，10多個受邀加入的國家面臨高風險抉擇，它們必須在介入加薩事務，以及回應川普重塑全球秩序的戰略布局之間權衡取捨。

10多個亞太國家已受邀加入美國總統川普(Donald Trump)為加薩設立的「和平理事會」，川普並祭出規定，若要成為永久成員，需繳納10億美元會費。

日經亞洲報導指出，這個由美國主導、由川普親自擔任主席並握有否決權的機構，看來並不僅限於監督加薩在戰後重建與治理。川普政府官員已談到，該理事會可能延伸處理其他衝突。在川普重塑世界秩序之際，受邀加入的國家面臨高風險抉擇。

川普20日暗示，該理事會將承擔聯合國未能解決的任務，並表示它「或許」可以取代聯合國。不過他也表示，聯合國應該「繼續存在」，因為它仍有尚未實現的「潛力」。

目前已知獲邀加入的亞洲國家包括澳洲、中國、印度、印尼、日本、哈薩克、紐西蘭、巴基斯坦、新加坡、南韓、泰國、烏茲別克與越南。這些國家不僅必須權衡，是否介入加薩事務，還必須評估是否要支持川普更廣泛的地緣政治布局；川普計畫在本週於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上鞏固這項布局。

日經報導指出，截至目前，中亞國家哈薩克與烏茲別克已率先同意加入該理事會，顯然是回應川普政府近期對該地區升高的關注。川普也已邀請兩國領袖，出席他今年稍晚將在邁阿密主持的20國集團(G20)峰會。

越南最高領導人、越共總書記蘇林(To Lam)也已接受川普的邀請，符合河內一貫的戰略平衡傳統。

但許多國家仍在觀望。哈德遜研究所(Hudson Institute)資深研究員潘德(Aparna Pande)表示，這項提案對印度等國而言難以接受。

潘德說：「從印度的角度來看，(以色列與巴勒斯坦)應該要有一條通往兩國方案(two-state solution)的道路，而這個理事會並未提供。」「其次，這個理事會似乎在挑戰聯合國體系，這與印度的外交政策格格不入。印度相信多邊主義。」

潘德指出，印度希望成為聯合國安理會成員，因而不願「加入另一個由西方或美國主導、試圖推翻多邊體系的組織」。不過她也說，印度很可能會等到其他國家採取具體行動之後，才會有所動作。

法國則已表態不會加入這個和平理事會，川普隨即威脅將對法國葡萄酒加徵「毀滅性」的關稅。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)資深研究員布蘭茲(Hal Brands)表示，川普數十年來一直不喜歡聯合國，部分原因在於它得低效率，另一部分原因則是「他鄙視美國必須將自身利益從屬於任何國際法或組織的觀念」。

布蘭茲也指出，然而，很難想像和平理事會能超越長期困擾大型國際組織的地緣政治分歧。

布蘭茲認為，「如果這個新機構規模較小、意識形態同質性較高，它不會很有效果。」他並認為，「對聯合國進行改革，甚至是某種激進形式的改革，或許才真正有其必要性。」