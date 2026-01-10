川普邀請哥倫比亞總統2月訪白宮 樂觀看待雙邊關係

哥倫比亞總統裴卓是一名左派領導人，長期以來一直遭到川普政府的貶抑。就在幾天前，美國採取軍事行動抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普還曾威脅裴卓，要他「小心點」；不過在兩人於7日通電話後，川普的態度顯然出現轉變。川普9日表示，裴卓將於下個月訪問白宮。法新社報導，川普並對雙邊關係表達樂觀態度。

美國總統川普（Donald Trump）（左）9日表示，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）（右）將於2月訪問白宮。（路透社資料照）

川普（Donald Trump）在自家社群平台真實社群（Truth Social）上寫道：「我期待在2月第1周於白宮與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）會面。」

川普在文中還指出：「我相信這將對哥倫比亞與美國雙方都帶來良好成果，但必須阻止古柯鹼及其他毒品流入美國。」



裴卓是哥倫比亞首位左翼總統，2025年10月因被指控未充分配合華盛頓打擊毒品而遭美國施加制裁。



即將於今年卸任、且依法不得競選連任的裴卓，一直是批評川普最為強烈的拉丁美洲領導人之一，而川普也以激烈言辭回擊。



裴卓9日在哥倫比亞首都波哥大（Bogotá），呼籲委內瑞拉共同打擊在兩國邊界地區活動的毒品走私集團。裴卓在社群平台X上寫道：「我已邀請委內瑞拉現任總統（羅德里格斯，Delcy Rodríguez）與我們採取聯合行動打擊毒品走私集團。」裴卓並呼籲她協助，在兩國團結合作下打擊跨境販毒集團。裴卓這番表態，正值美國威脅將在區域採取進一步軍事行動之際。