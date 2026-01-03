川普邀高市訪美 開創同盟新篇章

記者施欣妤／綜合報導

日本首相高市早苗2日晚間與美國總統川普進行電話會談，同意進一步深化美日在經濟、安全等領域的合作，共創同盟關係新篇章；川普並邀請高市今年春季訪問美國，兩國後續將展開協調，敲定具體日程。

二度電話會談 強調印太安全

「日本放送協會」（NHK）報導，這是高市與川普繼去年11月25日以來再度通話，兩人會談約25分鐘，高市祝賀美國今年迎來建國250週年，同意繼續深化美日同盟關係，並促進美日韓等志同道合國家合作，致力實現自由與開放印太地區的願景。兩人也就全球與區域局勢交換意見，但未透露是否談及中共議題。

川普在電話中邀請高市早苗訪問美國，兩人同意就春季訪美行程，開始安排相關細節。由於川普預計4月訪問中國大陸，並與中共領導人習近平會談，因此日方擬安排高市3月下旬訪美。日媒透露，兩人可能會在3月底至4月初的華府「國家櫻花節」期間會面，屆時高市將代表日本向美國致贈250株櫻花樹，慶祝美國建國250年。

高市去年10月就任後一週，就在日本接待川普，且氣氛融洽。然而高市11月的涉臺答辯激化日「中」對立後，川普對外展現避免過度介入的姿態。

川普（左）與高市去年在日本會晤後，有望今年春季在華府再度會面。（達志影像／路透社資料照片）