川普還未宣布上調對南韓關稅 白宮發言人：暫無相關時間表

美國總統川普怒而宣布南韓關稅恢復至25%，雙方至今遲遲未達成任何協議。（翻攝自flickr@The White House）

鑒於南韓國會遲遲未通過法案，美國總統川普怒而宣布南韓關稅恢復至25%，雙方至今遲遲未達成任何協議。美國白宮發言人李威特5日表示，「我沒有這方面的時間表。」無法透露上調關稅措施何時才會生效。

綜合《朝鮮日報》《韓聯社》報導，李威特（Karoline Leavitt）美東時間5日於白宮簡報會上，被問及南韓關稅由15%上調至25%的時程時表示：「我沒有相關的時間表。」她並補充說：「白宮的貿易團隊會確保你們能夠得到迅速且即時的回應。」

川普（Donald Trump）1月26日於自家社群媒體Truth Social發文，抨擊南韓國會未能通過「對美投資特別法」，故宣布對南韓的汽車、木材、醫藥產品等特定領域關稅，以及所有其他對等關稅（國別關稅），調升回美韓貿易協定前25%的水準。

南韓產業通商部長官金正官與通商交涉本部長呂翰九緊急訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等川普政府高層官員進行磋商，而南韓外交部長趙顯也在訪美行程中，向美國國會與行政部門進行遊說，然而至今雙方未就關稅達成任何協議。

