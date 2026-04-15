川普還稅前夕 經濟部先發錢！

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財經中心／廖珪如報導

經濟部為助攻業者外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保60件，承保融資金額約5.18億元。（圖／記者廖珪如攝影）

為即時協助產業及國人因應美國關稅衝擊，增進我國經濟發展動力及國際競爭力，經濟部編列約460億元相關特別預算辦理支持產業的4大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並已自114年8月7日開放全面受理申請，以協助受影響產業因應調整，度過短期衝擊。

資金活水來了！外銷貸款與中小微企業專案加碼，核貸破百億

雖然川普關稅被美國最高法院判定違法，目前啟動退稅程序，然而，川普改用其他條款課徵關稅的終極目標仍未改變，懸在企業頭上的劍尚未移開。經濟部4項支持措施截至115年4月9日辦理情形如下一、外銷貸款優惠保證加碼：中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度、保證成數9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成；目前已承保60件，承保融資金額約5.18億元。

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二、中小微企業多元發展專案貸款加碼：提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中貸款金額在1,000萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成，超過100萬元者保證成數最低9成；目前已核准1,186件，核貸金額106.8億元。

拚轉型搶訂單！研發轉型與海外布局最高補助2000萬

三、研發轉型補助：提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須超過全案總經費50%，且全新設備購置費不得超過全案總經費40%；目前已通過727件申請案，共協助821家業者，補助金額36.18億元，以金屬製品業最多，其次為機械設備業。

四、爭取海外訂單：提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，自籌款須達全案總經費50%以上；單家、多家僅能擇一申請。目前已通過149件申請案，協助165家業者，補助金額6.2億元，獲協助產業以機械設備、民生及金屬製造為主。

參展補助力道翻倍，助台廠成功打入AI伺服器供應鏈

經濟部也加碼補助公協會及廠商參加國際展會的力道，除每個攤位及每家業者補助金額增加外，申請通過率超過9成，整體補助金額亦較前一年成長達2至3倍，共協助近300家公協會及2,300家廠商，參加超過4,300項國內外展覽，獲協助產業別以機械、電機及電子、紡織為主。

獲協助業者已陸續展開後續升級轉型工作經濟部舉例一家專業電子零組件研發與製造業者，鎖定美國、日本及歐洲高端應用市場，攜手當地合作夥伴推動聯合行銷，快速切入當地市場。在美國市場，設立發貨中心與技術支援據點，順利切入AI 伺服器供應鏈；在日本市場，則透過成立子公司與辦事處，建立嚴謹的品質驗證機制，深耕技術交流；而在荷蘭，則建置子公司與倉儲中心，完善歐盟區域的銷售服務網絡。預計新增出口額達新臺幣 1,275 萬元。

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