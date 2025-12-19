川普部分封鎖委內瑞拉施壓馬杜洛 專家：恐成中國對台封鎖藉口

川普封鎖委內瑞拉施壓獨裁政權，專家憂恐削弱反對中國封鎖台灣正當性。圖為美軍本月稍早空降登船，在委內瑞拉附近海域強行扣押一艘大型油輪。路透社



美國總統川普近日聚焦打擊委內瑞拉，已部分封鎖委內瑞拉外海，大幅升高對委國總統馬杜洛的外交施壓。但分析指出，此舉可能有損美國當前最重要的政策目標：嚇阻中國包圍封鎖台灣。

川普週二（12/18）下令，「全面封鎖」所有遭制裁油輪進出委內瑞拉，藉此阻撓委內瑞拉出售原油，切斷馬杜洛（ Nicolas Maduro）政府的主要收入來源。外界掀起論戰，質疑此舉是否已構成國際法定義的戰爭行動。

分析稱，美軍策劃者長年擔憂中國可能利用海上封鎖行動，脅迫台灣接受中國統治。雖然北京向來宣稱台灣是中國的一部分，即使真的實施封鎖，也不太可能以國際法合理化其行動；然而專家指出，美國若要敦促國際社會反對北京對台實施海上封鎖，它自己對委內瑞拉的封鎖行動可能成為北京的藉口。

華府智庫捍衛民主基金會（ Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格頓（ Craig Singleton）就表示：「如果美國要藉封鎖行動改變委內瑞拉的政治，中國也可藉由所謂『安全』的理由合理化對台灣的脅迫措施。」

辛格頓強調，一旦美國自己模糊了界線，就較難譴責「其他地方發生的脅迫行動」。

路透社指出，北京已多次釋出訊號，顯示海上封鎖可能是奪取台灣的核心手段之一。共軍近年已多次實施圍台軍演，一旦真正封鎖台灣，中方可能包裝成「執法行動」或「國內檢疫」。

北京拒絕將台灣的情況與其他國家相比，例如正對抗俄羅斯入侵的烏克蘭。但台灣官員表示，中國若對台實施封鎖，將構成戰爭行為；台灣海峽無法通行，也將嚴重影響國際貿易。

美國長期反對單方面改變台海現狀，若中國出動海軍包圍台灣，華府也將主張形同對台實施封鎖。

川普政府本月稍早發布最新版《國家安全戰略》，明白指出台灣在戰略位置與經濟上的重要性，並表示嚇阻台海衝突是優先要務。

部分學者：美封鎖委內瑞拉 恐削弱盟國反對中國封鎖台灣

研究中國海權的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員孔適海（Isaac Kardon）表示，北京必然不希望美國聯手多國阻撓中國的對台行動，但國際社會對美國封鎖委內瑞拉的關切，將有利於中國的相關布局。

孔適海表示：「說到底，美國正在嚴重破壞既有規則的規範品質，這對於以國際法約束其他行為者的可信度，形成重大打擊。」

孔適海指出，美國對委內瑞拉油輪採取的行動，可能開啟先例，讓中國也可採取類似措施，例如攔截運送關鍵天然氣物資前往台灣的船隻。

專家指出，美國海軍艦艇若長期部署於加勒比海，也可能削弱美軍戰備能力，並影響其在台灣海峽危機中迅速回應的能力。

專家也指出，戰時封鎖在國際法下是被允許的，但須符合嚴格條件。克里夫蘭州立大學法學院海事法專家史特里奧（Milena Sterio）表示，若無明確證據顯示美國與委內瑞拉處於武裝衝突狀態，美國對委內瑞拉實施全面封鎖很可能屬於非法。

史特里奧說：「美國若實施封鎖，將削弱我們批評中國封鎖台灣的正當性。國際法規則適用於所有國家；美國若一邊做，一邊批評他人做同樣的事，就會前後不一。」

學者亨澤克持懷疑態度

不過，研究台灣軍事嚇阻的美國喬治梅森大學（George Mason University）安全研究中心副主任亨澤克（Michael Hunzeker）表示，他非常懷疑美國盟友會因為川普對委內瑞拉的行動，就影響對台海危機的態度。

他認為，若台海遭封鎖，而美國盟友以委內瑞拉為由做壁上觀，只不過是出於「現實政治」考量而找藉口。

亨澤克表示：「我高度懷疑此事（美國封鎖委內瑞拉）會實質改變他們對自身利益的評估方式。」

中國支持「獨裁者聯盟」成員委內瑞拉

美軍已在加勒比海對美方指控運毒的船隻發動逾20次攻擊，也懸賞巨額賞金通緝馬杜洛，稱他是毒品恐怖份子。

馬杜洛遭西方國家指控藉選舉舞弊長期連任，他打壓的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado Parisca）也獲頒今年的諾貝爾和平獎。他指控美國的行動意在推翻其政權並奪取石油資源；委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。

一名白宮官員對此回應稱，川普已「準備動用美國所有力量，阻止毒品湧入我國，並將相關責任人繩之以法」。這名官員未回應涉及台灣的相關問題。

中國是委內瑞拉原油的最大買家，選擇支持委內瑞拉一方。中國外交部週四表示「反對一切單邊主義與霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權與民族尊嚴」。

