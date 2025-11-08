川普部署國民兵鎮壓波特蘭移民抗議 美聯邦法官裁定違法
美國一名聯邦法官7日裁定，總統川普(Donald Trump)下令向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「非法」，未來不得再次部署，讓川普政府在派兵維護地方城市秩序上遭遇法律挫敗。
綜合路透和法新社報導，川普多次稱波特蘭市「飽受戰爭蹂躪」，暴力犯罪猖獗，並以此為由派遣軍隊進駐。
針對政府聲稱民眾抗議當局掃蕩移民「構成叛亂」，川普提名的俄勒岡州地區法院法官伊莫古特(Karin Immergut)對此提出反駁。她表示，總統將國民兵「聯邦化」，違反了美國憲法第10修正案，該修正案將憲法中未明文授予聯邦政府的權力「保留給各州」。
伊莫古特在長達106頁的裁決書中指出，波特蘭市的抗議活動規模不大，並且沒有證據表明這些抗議明顯妨礙移民法的執行。
伊莫古特總結表示：「關於向俄勒岡州部署任何州的國民兵，這項永久禁令即刻生效並全面適用」。
波特蘭市與俄勒岡州檢察長辦公室9月提起訴訟，指控川普政府誇大偶發的暴力事件，藉此援引叛亂法來向地方城市派遣軍隊。
民主黨人表示，川普濫用了總統的軍事權力。
川普政府很可能會對裁決提出上訴，這起案件最終可能交由最高法院審理。(編輯：沈鎮江)
