川普酸馬杜洛偷學舞步 自嘲遭梅蘭妮亞嫌棄

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天一場在對共和黨籍國會議員的隨興演說中慶祝委內瑞拉總統馬杜洛遭到逮捕，指稱馬杜洛不僅涉及多項罪行，還模仿他的舞步。他也透露妻子梅蘭妮亞討厭他跳舞。

綜合法新社和路透社報導，「紐約時報」報導指出馬杜洛（Nicolas Maduro）經常在公開場合跳舞，公然無視美國的威脅，這讓白宮官員確信是時候採取行動。

川普今天在華府近來更名為「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）的表演藝術中心告訴議員：「他（馬杜洛）站上台，還試著有一點模仿我跳舞。但他是暴力分子，殺了數百萬人。他施以酷刑。他們在卡拉卡斯（Caracas）市中心有刑求室，現在將會關閉。」

川普未就所謂的刑求室提供更多細節，也沒有進一步闡述美國在馬杜洛垮台後「接管」委內瑞拉的計畫。

美軍去年底在加勒比海地區集結期間，左派的馬杜洛經常在造勢舞台上隨著口號「不要戰爭，要和平」（No War, Yes Peace）的混音電子舞曲起舞。

川普則是以在集會上隨迪斯可舞曲Y.M.C.A.起舞聞名。

川普在演說中提到他和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的一段對話。他表示：「我說大家都想讓我跳舞，她說『親愛的，這很不像總統』。她還對我說『你能想像小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）跳舞嗎？』」

小羅斯福因罹患小兒麻痺症下半身癱瘓，但任內很少有坐輪椅的照片流出。

川普表示：「我跟她說，或許有一段悠久的歷史她不知道，因為即使作為民主黨人，他也是個很優雅的人。」

川普透露，梅蘭妮亞也不喜歡他有時在演說中會誇張地模仿他口中的跨性別舉重選手，以突顯他力圖防止跨性別者參加女子舉重比賽。

他說：「我妻子討厭我這麼做。」他還說，梅蘭妮亞稱他「舉重的樣子很糟糕」。（編譯：盧映孜）1150107