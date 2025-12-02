川普重兵集結加勒比海只為掃毒？ 拉美、印太部署相輔相成

美國總統川普(Donald Trump)以打擊毒品販運為由，自今年8月以來在加勒比海地區集結兵力，並對其所謂的運毒船隻進行軍事打擊，引發外界推測，川普可能對委內瑞拉用兵。學者分析，背後真正的原因，與委內瑞拉的石油利益有關。

川普自重返白宮以來，將多個拉美販毒集團列為外國恐怖組織，8月開始對加勒比海地區增派兵力，9月開始以軍力空襲疑似為運毒船的船隻，迄今已經進行了至少21次飛彈空襲，造成至少83人喪命。

美宣布「南方之矛行動」福特號航母部署加勒比海

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)11月時宣布這項行動名為「南方之矛行動」(Operation Southern Spear)，除了部署數量超乎尋常的軍艦和陸戰隊士兵到加勒比海地區，甚至最先進的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)也派至了當地。

此外，美軍還派遣F-35戰鬥機與B-52轟炸機靠近委內瑞拉飛行，展現軍事力量，並將10架F-35戰鬥機派駐波多黎各，近距離震懾委內瑞拉。

根據「紐約郵報」(New York Post)11月底的報導，目前在加勒比海，有超過10艘美國軍艦，除了福特號航母，還包括兩棲攻擊艦與導彈巡洋艦，此外，集結在當地的美軍人數已經達到約1萬5,000人。

1.5萬美軍聚集南境 學者：兵力仍不足以進攻委國

除了在海上打擊船隻，川普還多次表明，不排除在委內瑞拉境內進行軍事行動；而委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)則指責美國旨在推翻他的政權，同樣採取強硬的態度回應。儘管川普證實兩人11月時曾通過電話，但兩國之間的緊張關係並未因此降溫。

美國是否為對委內瑞拉用兵，學者均指出，雖然目前美國聚集在加勒比海的兵力，是自1962年古巴飛彈危機以來最大的兵力集結，但要全面進攻委內瑞拉，1.5萬兵力仍遠遠不足。

國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵估算，美國若要對委內瑞拉全面用兵，至少需要10萬至15萬的兵力；政治大學政治學系兼任教授嚴震生也指出，1989年美國入侵面積較小的巴拿馬，都動用了2萬兵力，1.5萬美軍仍不足以與委國開戰。

楊一逵補充表示，川普以打擊毒品為由，將與馬杜洛相關的組織列為外國恐怖組織，此一兵力雖不足以進行全面戰爭，卻能支援特種部隊行動，或進行小規模的精準打擊。

楊一逵說：「(原音)你用比例上來講也很合理，他不會全面出兵去打一個外國恐怖組織嘛，但他會用特種部隊或反恐部隊的秘密行動，去打擊一個外國恐怖組織，然後再搭配有限度的空襲，或者是海上的精準打擊，去精準打擊這些船舶，或是他可以針對個人，關鍵人物，key person，或是能源的關鍵基礎建設，或是電力的關鍵基礎建設，去進行精準的定點打擊，然後他同時再去搭配他外交的談判。」

川普精準打擊拉美毒梟為哪樁？ 學者：真正利益在石油

至於川普針對委內瑞拉施壓，學者均指出，背後真正的原因，在於委內瑞拉的石油利益。

不過楊一逵特別指出，除了委內瑞拉境內的石油，更重要的，其實是與委內瑞拉存在領土爭議的另一個國家，蓋亞那共和國(Cooperative Republic of Guyana)。蓋亞那與委內瑞拉相鄰的艾瑟奎波(Essequibo)地區，在2015年發現豐富的石油，該區域目前由蓋亞那實際控制，且在其沿海地區，已和美國石油巨擘埃克森美孚公司(Exxon Mobil)展開共同開發，年產石油量超過了委內瑞拉。

楊一逵說：「(原音)對於川普來說，蓋亞那的石油，已經成為美國能源安全還有地緣戰略一個非常重要的支柱之一。因為它既可以維持美國能源的供應，也可以同時去削弱俄羅斯、委內瑞拉、甚至中國的影響力，然後它也可以去因應如果中東因為情勢不穩而影響石油供應這樣的一個局勢，所以蓋亞那的石油對於美國來說是非常重要的。」

然而馬杜洛政權也覬覦艾瑟奎波(Essequibo)地區的石油利益，不僅在2023年舉辦全國公投，意圖將艾瑟奎波地區併入委內瑞拉，還在今年3月派出軍艦騷擾埃克森美孚在當地開採石油的作業船隻。川普政府在加勒比海地區的加強美國的軍事存在，就是為了保護蓋亞那油田的利益，維持美國在西半球能源供應鏈的穩定。

美25%軍艦在加勒比海 學者：不影響在印太嚇阻中國

川普聚兵加勒比海，儘管學者均認為真正開戰的機率不高，但根據軍聞網站「Army Recognition」統計，截至11月底，美國海軍部署的船艦已有25%聚集在加勒比海。這是否會影響川普政府在印太地區嚇阻中國的國防重心？

這個問題，學者也都一致認為，聚兵加勒比海，與在印太嚇阻中國的軍事部署，二者並不衝突，其目的並不相悖，戰略上甚至有相輔相成的效果。

嚴震生解釋，美國從19世紀的門羅主義(Monroe Doctrine)，以及老羅斯福總統(Theodore Roosevelt)在20世紀初提出的羅斯福推論(Roosevelt Corollary)，均主張拉丁美洲不容美洲以外的勢力干涉；過去這個勢力是指歐洲列強，現在則是針對中國。

楊一逵也表示，中國在拉丁美洲的擴張，顯示中國挑戰直逼美國本土，美國若在委內瑞拉採取精準打擊的小規模軍事行動，既不會嚴重擠壓美國在如印太等其他戰略區域的軍事資源，還能呈現伸展肌肉的威嚇效應。

他最後並補充道，亞洲國家不必擔心川普強調美國優先，會導致美軍戰略收縮到只關注美洲或西半球，因為印太地區的海上交通線，對美國而言具有龐大的利益，美國不會放棄。而從歷史上看來，儘管經歷過冷戰、越戰結束，甚至是911攻擊後的反恐戰爭，美國也從未退出印太地區，因為這就是其國家利益所在。(編輯：許嘉芫)