川普重劃人權指標 DEI政策將列為侵犯人權

路透社今天(21日)報導，隨著川普政府試圖根據「美國優先」原則重塑外交政策，美國國務院最新的年度人權報告中，將把平權政策的執行，及各州對墮胎的補助視為侵犯人權行為。

在川普政府領導下，人權議題被重新詮釋以符合其優先目標，聚焦在經濟交易及迎合「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者所重視的議題。這一系列的措施包括對國務院年度的人權報告進行全面改革。過去數十年來，這份由國會授權國務院撰寫的年度人權報告是全球人權倡議的參考藍圖。

廣告 廣告

一位國務院高級官員表示，新指示要求美國官員在撰寫人權報告時，必須將「外國侵犯人權的行為」納入其中，包括因言論而進行的逮捕或官方調查，以及國家對墮胎或墮胎藥物的補貼等。

官員也被要求記錄多元、平等與共融(Diversity, Equity and Inclusion, DEI)政策的執行情況，特別是那些「基於種族、性別或種姓，對勞工提供『優待』的措施。」

國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示：「近年來，一些新破壞性意識形態為侵犯人權的行為提供庇護。川普政府不會允許這些侵犯人權的行為，例如殘害兒童、侵犯言論自由的法律，以及就業方面種族歧視的做法。」

新報告也預計淡化對幾個與川普友好領導人的批評。取而代之的是，報告中將對歐洲言論自由的侵蝕發出警告，並加強了對巴西和南非的批評力度，華府與這兩個國家在許多問題上存在分歧。

川普政府已不再延續美國倡導民主和人權的傳統，而將此視為干涉他國內政。儘管如此，報告中仍選擇性地批評特定國家。

例如，川普政府譴責他們所認定、歐洲對右翼領導人的打壓，羅馬尼亞、德國和法國等國都被點名，並指責歐洲當局審查批評移民的言論。(編輯：楊翎)