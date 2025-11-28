川普重大宣布！「永久暫停」第三世界國家移民 取消非公民補助

美國總統川普（Donald Trump）27日表示，其政府將著手推動措施，「永久暫停來自所有第三世界國家」的移民，以便讓美國的移民與社會系統「完全恢復」。

美國總統川普。（圖／美聯社）

《路透社》報導，川普在旗下社群平台「真實社交」（Truth Social）表示，他「即使我們在科技上取得進步，移民政策卻侵蝕了這些成果，損害了許多人的生活條件。我將永久（permanently）暫停所有第三世界國家（Third World Countries）的移民，以使美國系統得以全面恢復。」

廣告 廣告

川普說，他將終止所有給予「非公民」的聯邦補助與津貼，「取消破壞國內安寧移民的公民身份，他表示，將努力實現這些目標，並促進大幅減少非法和擾亂社會秩序的人口，「包括那些透過未經授權非法自動簽發程序入境的人。」

美國華盛頓特區2名國民兵遭槍擊，造成一死一重傷，引發關注，川普政府27日宣布，將對來自「關注國家」的綠卡持有人展開「全面且嚴格的重新審查」，範圍預估涵蓋至少19個國家，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門、蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉。

延伸閱讀

WBC/斷言大谷翔平不會二刀流！ 昔明星內野手：道奇不會讓他冒險

日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣

MLB/紅襪重磅交易補強先發輪值 紅雀幫貼2千萬美元