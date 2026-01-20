川普重建加薩和平理事會藏有商人魂、俱樂部影子 10億美元可成永久會員

美國總統川普組建重建加薩和平理事會，被認為意在挑戰聯合國安理會。(圖片來源/維基百科)

美國總統川普(Donald Trump）為重建加薩重而提倡的「和平理事會」（Board of Peace）組織章程近期出爐，邀請世界各國領袖共襄盛舉，據悉參加者捐贈10億美元可取得永久成員的資格，差點變成俱樂部型態。

和平理事會成立的宗旨是斡旋以巴戰爭停火，以及監督後續的加薩重建計畫，長遠的目標是成為一個新的國際維和機構，此構想在2025年11月獲得聯合國安理會的認可。

廣告 廣告

白宮方面表示，加薩和平理事會將聚焦在「治理能力建構、區域關係、重建、吸引投資、大規模資金及資本動員」等議題。

約60國獲邀加入委員會，10億美元可取得永久席次

和平理事會在上週末向潛在成員發出邀請函，目前約有60個國家收到邀請，包括法國、德國、義大利、匈牙利、澳洲、加拿大、歐盟執委會以及多個中東國家領袖，甚至連俄國總統普丁（Vladimir Putin）也都在受邀名單之中。

根據《彭博社》（Bloomberg）和《路透社》（Reuters）和CNBC等多家外媒的消息，與邀請函一同寄送的章程內容顯示，川普將擔任首任主席，有權決定受邀的成員、開除成員和指定主席繼任者。所有決議均以多數票通過，每個成員均有1票，但最終均須經主席批准。

成員入會基本上無須費用，任期為3年，但捐贈超過10億美元者就不受此限制，可取得永久會員的身份。

美國官員證實有此一規定，但強調籌集的資金將直接用於執行重建加沙的任務。該官員補充說，理事會將確保幾乎每一美元都用於執行任務，不會像其他許多國際組織，出現官僚薪水太高和行政機構過度臃腫的問題。

理事會高層委員會沒有任何巴勒斯坦人

雖然和平理事會看似立意良好，卻也引來一些非議。例如《BBC》指出，到目前為止，已正式公布的兩個高層委員會中，沒有任何巴勒斯坦人的名字。

其中一個是「創始執行委員會」（Founding Executive Board），主要負責投資與外交等高層事務。另一個名為「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board），負責監督另一個行政機構加薩行政國家委員會（NCAG）的所有地面工作。

其中，在創始執行委員會的7名成員中，有6人是美國人，其中包括美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及特朗普核心圈成員，如其女婿庫什納（Jared Kushner），以及既是美國中東特使，也是川普友人兼房地產業同行威特科夫（Steve Witkoff）。

川普組和平理事會意在挑戰聯合國地位？

另外，《紐約時報》（New York Times）分析指出，和平理事會是協助監督加薩重建，但其章程卻對加薩隻字未提，引起外界質疑和平理事會有意擴權，將監管的涵蓋範圍延伸至加薩以外的世界衝突。

川普長久以來不滿聯合國，批評人士認為，川普組件和平理事為顯然是劍指聯合國，其終極目標是建立一個由美國主導的，可取代聯合國安理會的機構。

(原始連結)





更多信傳媒報導

13萬戶變4萬戶？內政部稱「三軌合計」達百萬戶 民團批：拿租金補貼湊數是「統計話術」

趙少康願再喝大和解咖啡 韓國瑜、鄭麗文、黃國昌推崇 柯建銘問何時續杯

經民連：先審中選會人事案，緩議不在籍投票

