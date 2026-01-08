川普重拳打房 禁大型機構購宅

美國總統川普7日發文拋出重磅政策訊號，宣布禁止大型機構投資人購買獨棟住宅（single-family home），黑石集團等房地產類股迅速遭到拋售，集體下挫5％不等。但華爾街與研究機構普遍質疑禁令可行性，只能在短期內降低房價，並警告住房危機的核心仍在供給不足，而非所有權的結構。

川普發文稱「房子是給人住的，不是給公司占的」呼籲國會立即立法，並計畫在兩周後的達沃斯世界經濟論壇討論相關議題。他將住房危機歸咎於民主黨執政帶來的高通膨和高房價，讓年輕世代越來越難實現買房的美國夢。

彭博分析，川普端出「幫助個人買房、對抗大機構」的敘事，對選民具有高度吸引力，但也勢必影響相關企業的營運。市場隨即出現強烈反應。美國房地產業界最大機構投資人黑石集團（Blackstone）股價盤中一度重挫9.3％，收跌5.6％；全美最大獨棟出租房東Invitation Homes收跌6％，建材商Builders FirstSource也下挫5.6％。

然而，研究機構普遍質疑政策對房價的實際影響。據SFR Analytics統計，前24大住宅租賃業者合計持有52萬戶房屋，僅占全美租賃住宅的3.5％，在整體住宅存量中更不到1％。黑石也表示，公司持有的住宅僅占房地產資產管理規模的2％，且過去十年一直是淨賣方。

儘管整體占比不高，但在部分城市的影響力相當顯著。疫情期間，在休士頓、邁阿密、鳳凰城與拉斯維加斯等市場，機構投資者一度占成交量20％以上。

美國房價2019年至今上漲逾50％，11月現有住宅售價中位數達40.9萬美元（約新台幣1300萬元），在高房價與高利率夾擊下，首購族行動難度持續上升，對上可用全現金快速成交的大型機構時更顯弱勢。

分析稱，將機構投資者趕出市場無法解決核心問題，房價危機的本質是供給不足，而不是所有權結構。而且機構並非邊際買家，禁令只能在短期降低房價，但難以真正改善可負擔性。

此外，《華爾街日報》指出，川普能否在未經國會批准下實施禁令仍是未知。機構目前仍可保有既有房產，法律上的限制可能面臨來自國會與業界的挑戰。美國律師協會警告，企業可能以財產權與自由市場為由提出訴訟。

民主黨方面則批評川普作法政治性過強。參議員華倫（Elizabeth Warren）表示，川普應先支持參議院已通過、擴大住房供給的兩黨法案，而非單方面透過行政手段出招。