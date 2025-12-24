川普重提國土納格陵蘭 丹麥籲尊重主權

記者賴韋廷／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）23日報導，鑑於美國總統川普日前再次公開表達將格陵蘭納入美國領土的構想，丹麥與格陵蘭發表聲明，敦促川普尊重主權，歐盟及歐洲多國領袖也公開聲援，強調「格陵蘭屬於格陵蘭人民」。

川普本週再度表態，有意將格陵蘭納入美國領土，並指此事攸關美國家安全，但強調「是基於國家安全，而非為了礦產」，並直言俄「中」船隻近年頻繁出現在周邊海域，對美構成潛在威脅。他並於21日任命路易斯安那州州長蘭德瑞出任特使，推動相關事務。外界分析，川普此舉是為實現2025年度《國家安全戰略》（NSS）目標，尋求確保美國在西半球的主導地位。

廣告 廣告

丹麥外交部長拉斯穆森表示這項提議「令人不安」，呼籲美國尊重其主權。格陵蘭總理尼爾森也強調，格陵蘭願在互相尊重前提下與美國及他國合作，但應由格陵蘭人民決定，認為川普不應將格陵蘭所有權「簡化為安全和權力問題」。歐盟執委會主席范德賴恩、法國總統馬克宏和西班牙總理桑傑士，也先後發表聲明表達聲援。

格陵蘭為丹麥的半自治領土，位於北大西洋重要戰略位置，且擁有豐富礦產資源。人口約5萬7千人，自1979年起享有高度自治，但國防與外交政策仍由丹麥掌管。雖然多數格陵蘭民眾支持未來脫離丹麥獨立，但民調對於併入美國則呈現普遍反對。

格陵蘭享有高度自治，但國防與外交政策仍由丹麥掌管。圖為格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森。（達志影像／美聯社資料照片）