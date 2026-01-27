川普重擊南韓關稅變25％ 立法院明協商卓揆報告台美關稅談判

立法院長韓國瑜。資料照。廖瑞祥攝



美國總統川普在台灣時間27日於社群媒體點名南韓遲遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，因此即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%，引發國際關注。立法院長韓國瑜原定明天召集黨團協商，討論《衛星廣播電視法》修正草案等，但今（1/27）天臨時新增研商行政院長卓榮泰針對台美關稅談判進程、產業衝擊影響評估等面向，進行專案報告。

韓國瑜原定明天召集黨團協商，討論《衛星廣播電視法》修正草案，讓電視執照從每6年換一次，變成執照期限為永久，被視為讓中天新聞台復活；另外，還會協商《公職人員選舉罷免法》修正草案、國民黨團與民眾黨團共同提案讓部分新興計劃預算先行動支等。

廣告 廣告

立法院今天通知各黨團，明天協商主題新增研商卓榮泰針對台美關稅談判進程、產業衝擊影響評估等面向，進行專案報告，此案在去年7月逕付二讀後，一直處於擱置狀態；適逢川普對南韓下重手，立法院隨即新增協商項目，研判跟關稅壓力有關。

更多太報報導

短評／再擋台美關稅協議？藍白的機會與命運

南韓國會未過遭美祭25％關稅！ 民眾黨團：堅守實質審議權

川普怒將南韓關稅升至25%！ 國發會葉俊顯籲立法院「站在產業角度思考」