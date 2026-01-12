川普重申威脅 美國將取得格陵蘭「無論用什麼方式」

美國總統川普(Donald Trump)11日表示，美國將取得格陵蘭，「不論用什麼方式」，並警告說，若華府不採取行動，俄羅斯與中國將會「接管」這個丹麥自治島嶼。

川普說，由於俄羅斯與中國在北極地區的軍事活動日益增加，掌控這塊富有礦產資源的島嶼，對美國國家安全至關重要。

川普在空軍一號(Air Force One)上對媒體表示：「如果我們不拿下格陵蘭，俄羅斯或中國就會拿走，我不會讓這種事發生。」俄中都未對這座廣闊的島嶼提出主權聲索。

川普表示，他不排除與格陵蘭達成協議，「但不論用什麼方式，我們都會得到格陵蘭」。

丹麥及其他歐洲盟友對川普奪取格陵蘭的威脅表達震驚。格陵蘭位於北美與北極地區之間，具重要戰略地位。自第二次世界大戰以來，美國即在當地設有軍事基地。

格陵蘭在1953年前是丹麥殖民地，並在1979年取得自治權，目前並在思考是否最終鬆動與丹麥的關係。

絕大多數格陵蘭民眾與政黨表示，不希望接受美國統治，並堅稱格陵蘭人的未來應由自己決定，但這項立場持續遭到川普挑戰。

川普警告說：「格陵蘭應該做這筆交易，因為格陵蘭不想看到俄羅斯或中國接管。」他同時還嘲諷當地的防衛能力。

川普說：「你知道他們的防禦是什麼嗎？2輛狗拉的雪橇」，他並對比說，俄羅斯與中國「到處(部署)有驅逐艦和潛艦」。

丹麥總理上週警告，任何美國以武力奪取格陵蘭的行動，都將摧毀80年來的跨大西洋安全關係基石。

川普對此不以為意地回應說：「如果影響到北約(NATO)，那就影響到北約。但你知道，(格陵蘭)更需要我們，勝過我們需要他們。」(編輯：宋皖媛)