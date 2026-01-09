川普重申：不認為習近平會在我任內侵台

▲川普表示，習近平要對台灣做什麼，取決於習自己，但如果對方真的動手，他也會非常不高興。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）本週接受知名外媒《紐約時報》採訪時，表示中國要在台灣問題上有什麼行動，取決於中國國家主席習近平，但他仍認為在自己任期之內，習近平不會攻擊台灣，也不覺得美國對委內瑞拉採取的行動，會影響烏克蘭、台灣問題，因為根本沒有可比性。

根據《紐約時報》報導，川普受訪時指出，有些評論認為，習近平或蒲亭（Vladimir Putin）等人，可能會從美國在委內瑞拉的大膽軍事行動，吸取教訓或靈感，比如合理化武力犯台、奪取烏克蘭領土，但他不認為2種情況具有可比性，因為台灣對中國的威脅，與馬杜洛政府對美國的威脅並不相同。

川普強調，馬杜洛治下的委內瑞拉之於美國，是真實存在的威脅，指控馬杜洛把幫派成員送進美國，毒品、罪犯、非法移民紛紛湧入，但在中國和俄羅斯就不存在這些狀況。

對於主持人提問，習近平是否會以台灣對中國構成威脅、是分離主義為由採取行動時，川普則回答：「台灣是他的驕傲來源。他認為那是中國的一部分，而他要做什麼由他決定。但我已經跟他說過，如果他這麼做，我會非常不高興，而且我不認為他會這麼做。我希望他不要這麼做。」

川普重申，習近平在他2029年結束總統任期前，不會對台灣採取任何行動：「他或許會在我們換個總統之後這麼做，但我認為他不會在我任內這樣。」

