川普重磅《國安戰略》：強化印太布局、主導西半球 抨擊歐洲恐陷「文明消亡」

美國川普政府週五（12/5）公布影響深遠的《國家安全戰略》文件，總統川普宣示，美國將重新確立對西半球的主導地位，在印太地區增強軍力，重塑美國在世界上的角色。文件中也將歐洲盟友描繪為積弱不振，勢將激怒美國長期以來的歐洲盟友。

美聯社、路透社報導，依據美國法律，每屆新政府均須發布《國家安全戰略》（National Security Strategy，下稱《戰略》），內容將成為許多政府工作的指引。

在週五發布的最新《戰略》中，主張美國應恢復19世紀的「門羅主義」，該主義認定美洲大陸是美國的勢力範圍，歐洲與美洲互不干涉。

《戰略》指出，美國的戰略「最主要的驅動力，是任何對美國有利的做法。或者簡言之，就是『美國優先』」。

《戰略》也提到中國在拉丁美洲日益增強的經濟影響力，這一直是歷屆美國政府的憂慮，而川普政府矢言要加以反制。

在亞洲方面，指出川普的目標是透過強化美國及盟友的軍力，嚇阻與中國因台灣與南海問題爆發衝突。內容寫道：「嚇阻台灣衝突是優先事項，最理想的方式是維持軍事優勢。」

對於歐洲傳統盟友，文件中的評估相當悲觀，嚴厲批評歐洲民主國家的移民政策與言論自由政策，暗示他們若不改變路線，可能面臨「文明消亡」。

文件寫道：「長期而言，某些北約成員國數十年後很可能以非歐裔人口居多數」，若不改變方向，將無法繼續成為美國可靠的盟友。文件稱，川普政府希望恢復歐洲的「西方身份」。

部分歐洲評論家認為，這份文件呼應歐洲極右翼政黨的論調。《衛報》直言，文件赤裸呈現了川普對歐洲極右翼的支持。在德國、法國及其他美國傳統盟國，極右翼均已崛起為主要反對勢力。

不過，歐洲政治人物雖然對川普政府的語氣反感，但在各國倉促重建長久忽視的軍力時，仍高度依賴美國的軍援，以應對俄羅斯的威脅。

《戰略》則指出，美國的戰略利益在於達成俄烏戰爭的快速解決方案，重新建立「戰略穩定」。

眾議院情報委員會與軍事委員會的民主黨眾議員克勞（Jason Crow）指出，《戰略》將對美國的全球地位帶來「災難性」影響，「背離我們的盟友與夥伴關係」。

華府智庫「民主防衛基金會」（FDD）專家鮑曼（Brad Bowman）則在X平台分析川普議程下全球各區域的重要性排序，他寫道，在爭取華府的「時間、資源與關注度競賽」中，贏家是「西半球、也許還有太平洋」；輸家是「歐洲」；中東地區有待觀察；非洲則是「祝好運……」。

