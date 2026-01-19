川普重稅劈向歐洲8國，避險需求爆發！黃金價格衝4676美元、白銀狂噴刷新歷史紀錄

美國總統川普近日再度以一句話引爆市場神經：針對反對其「格陵蘭計畫」的歐洲國家祭出重稅，全球金融市場瞬間震盪。資金全面撤離風險性資產，轉向避險資產，國際金銀價格雙雙衝破歷史高點。短短數小時，市場出現「黃金、白銀行情失速飆漲」的景象。

美歐貿易戰風險急升

根據外媒報導，川普宣布對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭八國商品課徵關稅，初期稅率10%將於2月1日上路，6月再拉高至25%。市場憂心，歐洲勢必反制，美歐可能爆發新一輪大型貿易戰。此外，川普在社群平台Truth Social直接點名關稅國家，將相關商品課徵高額關稅。市場投資情緒急轉直下，風險資產賣壓加劇，避險需求推升金銀價格直線上揚。

避險資金湧入，黃金白銀同步暴漲

投資人迅速轉向實體資產避險，貴金屬價格隨即暴衝，截至上午7時35分：

黃金現貨 ：上漲1.7%，報每盎司4676.22美元，盤中最高觸及4690.59美元

白銀現貨 ：暴漲3.9%，報93.63美元，一度衝上94.12美元

鉑金、鈀金 同步上漲

彭博美元指數小跌0.1%，形成美元疲軟 + 貴金屬走強的行情

據分析指出，地緣政治衝突疊加政策不確定性，再加上川普對聯準會施壓，市場對央行獨立性及美國債務風險憂慮升溫，推動資金大舉流入黃金白銀等實體資產。

歐洲可能啟動強硬反制

消息人士透露，歐洲領袖將召開緊急會議，討論反制措施，包括對約930億歐元（約1080億美元）美國商品祭出報復性關稅。法國總統馬克宏甚至可能啟動歐盟最具殺傷力的「反脅迫工具」。市場專家警告，美歐對峙升溫，貿易戰風險不可低估。

在政策不確定性與地緣政治風險同步升高的情況下，短期內避險資產如黃金、白銀、鉑金可能持續吸引資金，而股市與美元則可能面臨波動壓力。投資人可密切關注美歐關稅動向及貴金屬行情，適時調整資產配置以降低風險。

