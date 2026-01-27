川普重稅突襲南韓汽車 李在明怒批國會拖垮政府！

美國總統川普宣布對南韓汽車提高關稅，引發南韓高層緊急召開應對會議。（示意圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普於1月27日突然宣布，將對南韓汽車等進口商品的關稅稅率從15％提高至25％，並將矛頭指向南韓國會，批評其未能及時完成相關立法，導致雙邊協議無法落實。消息一出，南韓政府緊急召開對美通商會議，啟動因應機制。南韓總統李在明於1月27日的國務會議中，對國會立法進度長期遲緩表達高度不滿，認為立法牛步已對政府行政效率造成實質影響。

南韓總統李在明於1月27日在青瓦臺主持國務會議，強調行政效率不容拖延。

根據《韓聯社》報導，青瓦臺方面表示，此項措施尚須經美國聯邦公報刊登等程序後方能正式生效，南韓將在釐清美方實際意圖後，審慎處理相關事宜。青瓦臺發言人姜由楨指出，會議同時檢討《韓美戰略投資管理特別法案》的推動進度，作為後續談判基礎。會議由政策室長金容範與國安室長魏聖洛共同主持，並重申南韓政府「將向美方傳達履行關稅協議的意願，並冷靜應對」。

廣告 廣告

為加強雙邊溝通與磋商，南韓產業通商資源部部長金正官將於結束加拿大行程後緊急訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會談。通商交涉本部長呂翰九亦將啟程前往華府，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行協商。

南韓總統李在明於1月27日在青瓦臺主持國務會議，強調行政效率不容拖延。

此次會議參與官員包括財政經濟部次長李炯日、外交部次長金珍我、青瓦臺經濟成長首席河駿坰與國安室次長吳玹周等人，展現政府對應美方舉措的高度重視。

在外交風波之際，南韓總統李在明當天亦於國務會議中嚴詞批評國會立法進度遲緩，表示「現在國會慢到根本無法做事」，直指行政效率遭嚴重拖累。他指出，自新政府上任已將近八個月，卻僅有20％的基本政策法案完成立法程序。

李在明強調，行政工作須講求時效，不能坐等國會完成立法。他以稅收管理為例，與國稅廳廳長林光鉉討論強化欠稅徵收措施時表示，「不能再拖延，應立即著手執行」，要求全面調查高額與慣性欠稅者。他強調，必須讓違法者明白「逃稅無法逍遙法外」。

李總統亦指出，行政部門可在等待立法之餘，自行派遣人力成立合署小組，加速政策執行。他直言：「國會那樣的速度，什麼時候才會立法完成？我們不能一直等。」他要求各部會展開緊急應變計畫，務求在國會通過法案之前，行政作為能先行運作。

南韓總統李在明於1月27日在青瓦臺主持國務會議，強調行政效率不容拖延。（圖／翻攝自X，@dailiannews）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度

霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道