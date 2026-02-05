川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險

政治中心／劉宇鈞報導

藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。

許毓仁：在野若擋軍購、關稅，恐傷害台灣整體的可信度

許毓仁以「關於軍購，華府的警訊」為題發文表示，近日，華府罕見地出現高度一致的訊號，三位重量級參議員公開就台灣立法院阻擋軍購表達關切，其中更包括共和黨參議院軍事委員會主席Roger Wicker以及資深參議員蘇利文，這些人一向是最堅定、最長期的挺台派。

許毓仁認為，他們的發言特別值得警惕。在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督，而是對整體戰略合作的質疑，傷害台灣整體的可信度。

許毓仁坦言，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。（圖／資料照）

許毓仁：時間並不站在台灣這一邊

許毓仁直言，更現實的是，軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，都是川普本人高度重視並反覆定錨的施政重點。一旦被美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應，等到川普對此事失去耐心並在社群媒體上發言，再加上台灣的國會若反對軍售、台美貿易協定，一夕之間，關稅恐被大幅提高到40%。

許毓仁強調，一旦如此，受傷的不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾。而政治後果，將由台灣直接承擔。選民不會細分責任歸屬，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」，這對台灣只有壞處，沒有好處。

許毓仁最後說，時間並不站在台灣這一邊。習近平剛與川普通話，台灣問題被列為重中之重，隨著四月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題。台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。

