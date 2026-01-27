川普重課南韓關稅警訊 許淑華：藍白內耗恐危及關稅成果

台北市議員許淑華表示，藍白內耗恐危及台美關稅成果。(資料照，記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕美國總統川普以南韓國會仍未批准美韓貿易協定為由，宣布韓輸美汽車、木材、藥品關稅以及其他所謂「對等關稅」的稅率從15%提高至25%。台北市議員許淑華今(27)在臉書發文表示，這是最響亮的警訊，國民黨、民眾黨立委若繼續在國會僵持內耗，台灣恐輪下一個苦主，不僅會失去優質關稅，更可能被捲入更高的經貿風險。

許淑華指出，上週台美終於達成關稅協議，台灣爭取到15%稅率，成功與日、韓、歐盟平起平坐。細看內容，台灣在投資模式與分潤規劃上，甚至比日韓更具優勢。但這份優勢可能因為藍白立委在國會僵持內耗，而正處於危機邊緣。

川普在美國時間26日宣布，因南韓國會遲遲未落實貿易協定，決定祭出懲罰，將韓國汽車、木材、藥品的關稅，從 15% 重啟至 25%。許淑華說，這就是最響亮的警訊。如果藍白繼續在國會僵持內耗，拖延協定通過，台灣不僅會失去優質關稅，更可能被捲入更高的經貿風險。

許淑華指出，民眾黨主席黃國昌前陣子特地飛往美國，本想風光「收割」成果，結果人還沒降落，《紐約時報》就搶先發布台美關稅好消息。事實證明，在國際經貿的談判桌上，藍白不僅沒幫上忙，還在國內拚命扯後腿。呼籲請藍白立委放下政治算計，回歸實質內容討論，除了關稅協議，還有攸關全民福利與國家建設的「中央政府總預算」。

她說，藍白立委身為公僕，每個月坐領高額乾薪，卻在議場內大搞意識形態鬥爭，將國家發展的重要資源，當成政治勒索的籌碼。若再因內耗阻擋進程，將導致台灣錯失經貿轉型良機，藍白立委們將成為拖累台灣發展的歷史罪人。

